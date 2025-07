Το γεωμετρικό μυστικό που κρύβει ο Βιτρούβιος Άνθρωπος του Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Μια νέα μελέτη υποστηρίζει πως η απεικόνιση του Βιτρούβιου Ανθρώπου από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι κρύβει ένα γεωμετρικό μυστικό, αόρατο επί αιώνες.

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, γνωστός για τη Μόνα Λίζα, δημιούργησε το 1490 και τον Βιτρούβιο Άνθρωπο, βασισμένο στις αναλογίες του ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου, με συνδυασμό κύκλου και τετραγώνου για να δείξει το «ιδανικό ανθρώπινο σώμα».

Ωστόσο, επί 500 χρόνια, οι ακριβείς αναλογίες στα άκρα του σώματος παρέμεναν μυστήριο για την επιστημονική κοινότητα.

Ένας οδοντίατρος λύνει το αίνιγμα του «Ανθρώπου του Βιτρούβιου»

Ο Rory Mac Sweeney, οδοντίατρος από το Λονδίνο, δημοσίευσε μελέτη στο Journal of Mathematics and the Arts υποστηρίζοντας πως το «κλειδί» βρίσκεται στο καβάλο του σχεδίου, συγκεκριμένα, σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο που διαγράφεται όταν τα πόδια ανοίγουν και τα χέρια ανυψώνονται.

Μετρώντας το ύψος του αφαλού σε σχέση με την απόσταση μεταξύ των ποδιών, ο Mac Sweeney βρήκε έναν λόγο περίπου 1.64 - 1.65, κοντά στον τετραεδρικό λόγο (1.633). Το ίδιο ποσοστό χρησιμοποιείται και στην οδοντιατρική, στο λεγόμενο τρίγωνο Bonwill, που σχετίζεται με την ιδανική ευθυγράμμιση της κάτω γνάθου.

Ο Mac Sweeney υποστηρίζει πως τέτοιες γεωμετρικές σχέσεις υπάρχουν παντού στη φύση: από κρυσταλλικές δομές μέχρι βιολογικά συστήματα, και πιστεύει πως ο Ντα Βίντσι είχε διαισθητικά κατανοήσει μαθηματικές αλήθειες για τη φύση της πραγματικότητας.

