Τι θα συνέβαινε αν ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν είχε φτάσει στον Νέο Κόσμο

Η αποστολή του Κολόμβου οδήγησε στην ευρεία αποικιοκρατία του Νέου Κόσμου από τους Ευρωπαίους

Το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ταξίδεψε προς τη δύση με στόχο να βρει νέα θαλάσσια οδό για την Κίνα και τη Νότια Ασία, αλλά βρέθηκε μπροστά σε ένα σημαντικό εμπόδιο: τον Νέο Κόσμο, και κατέληξε στην Καραϊβική.

Ο Κολόμβος δεν ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στο δυτικό ημισφαίριο· οι Βίκινγκς είχαν πατήσει στη Νέα Γη περίπου 500 χρόνια νωρίτερα, χωρίς όμως να δημιουργήσουν μόνιμους οικισμούς.

