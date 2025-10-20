Τι θα συνέβαινε αν ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν είχε φτάσει στον Νέο Κόσμο
Η αποστολή του Κολόμβου οδήγησε στην ευρεία αποικιοκρατία του Νέου Κόσμου από τους Ευρωπαίους
Το 1492, ο Χριστόφορος Κολόμβος ταξίδεψε προς τη δύση με στόχο να βρει νέα θαλάσσια οδό για την Κίνα και τη Νότια Ασία, αλλά βρέθηκε μπροστά σε ένα σημαντικό εμπόδιο: τον Νέο Κόσμο, και κατέληξε στην Καραϊβική.
Ο Κολόμβος δεν ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στο δυτικό ημισφαίριο· οι Βίκινγκς είχαν πατήσει στη Νέα Γη περίπου 500 χρόνια νωρίτερα, χωρίς όμως να δημιουργήσουν μόνιμους οικισμούς.
