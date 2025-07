Gojira στο Release Athens: «Καλή η Γερμανία, καλή η Ιταλία, αλλά η Ελλάδα είναι φωτιά!»

Οι Gojira… ισοπέδωσαν την Πλατεία Νερού και χάρισαν μια αξέχαστη βραδιά στο κοινό τους, από τη σκηνή του Release Athens.

Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στη Μαλακάσα, οι Gojira επέστρεψαν στην Αθήνα, αυτή τη φορά στην σκηνή του Release Athens, συνοδεία των While She Sleeps και των Lacuna Coil. Οι Γάλλοι… ισοπέδωσαν την Πλατεία Νερού, ενθουσιάζοντας ακόμα και άτομα που πήγαν στη συναυλία κρατώντας «μικρό καλάθι» ενώ υποσχέθηκαν να επιστρέψουν με νέα κομμάτια, αφού «καλή η Γερμανία, καλή η Ιταλία αλλά η Ελλάδα είναι "φωτιά"».

Η αρχή έγινε με τους μασκαρεμένους Lacuna Coil με Andrea Ferro και Cristina Scabbia να μοιράζονται το πρόσταγμα. Παρά την σχετικά ήρεμη αρχή, οι Ιταλοί ξεσήκωσαν το κοινό κάνοντας στροφή στο παρελθόν με το «Heaven’s a Lie», το «I Wish You Were Dead» με την κορύφωση να έρχεται στο sing-along του «Enjoy the Silence».

Ακολούθησαν οι δυναμικοί από το πρώτο δευτερόλεπτο While She Sleeps. Και μπορεί το metalcore να μην είναι το είδος που κερδίζει τους πάντες αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί η ενέργεια και το πάθος που βγάζουν οι μπάντες του είδους, όπως και τη φλόγα των οπαδών τους. Στην περίπτωση των While She Sleeps, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα.

Ασταμάτητο τρέξιμο, χοροπηδητά και ουρλιαχτά ξεσήκωσαν τον κόσμο που μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι με υψωμένα χέρια, ασταμάτητο headbanging και crowd surfing.

Στο «Four Walls», ο Lawrence Taylor πήδηξε πάνω στο πλήθος για ένα εντυπωσιακό crowd surfing, ενώ ο Sean Long «εξαφανίστηκε» για λίγο από τη σκηνή, προσθέτοντας ένα από τα highlights της βραδιάς.

Οι Gojira βγήκαν στην σκηνή με καθυστέρηση αλλά ο ήχος ήταν εξαιρετικός με αποτέλεσμα όσοι ήταν εκεί να… ιδρώσουν τη φανέλα, να βγάλουν τις μπλούζες και να τρέξουν για νερά.

Χαμός έγινε στο «Stranded», πανικός επικράτησε στο «Silvera» και στο«Flying Whales» με κόσμο να έχει τις δικές του φουσκωτές φάλαινες. Τρομερά φορμαρισμένοι, οι Γάλλοι έδωσαν… ρέστα και ερμήνευσαν και τη «νέα» επιτυχία τους «Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)» ολοκληρώνοντας με κόκκινες κορδέλες που... εκσφενδονίστηκαν από τη σκηνή. Ακολούθησαν ταμπέλες που κρατούσε ο ντράμερ Mario Duplantier και έγραφαν: «να παίξω κι άλλο; - 1 λεπτό; - 2 λεπτά;» με τον κόσμο να… διαμαρτύρεται για τη μικρή διάρκεια που ανέγραφαν και την μπάντα να ερμηνεύει το «From the Sky».

Όταν ήρθε η ώρα του «Amazonia» για να κλείσει το κυρίως κομμάτι της συναυλίας των Gojira οι περισσότεροι ήταν ήδη άκρως ικανοποιημένοι. Όμως ακολούθησε μια έκπληξη που κανείς δεν περίμενε: Εμφανίστηκε στην σκηνή ο Robb Flynn των Machine Head, που είχε γενέθλια και τα γιόρτασε μαζί με τους Gojira και το ελληνικό κοινό. Ερμήνευσε μια διασκευή του «Territory» όπου ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος.

Το φινάλε έγινε με τον Mario Duplantier να φορά την ελληνική σημαία και τα μέλη του συγκροτήματος να ανεβάζουν τις οικογένειές τους στη σκηνή για τον τελικό αποχαιρετισμό, εξυμνώντας το ελληνικό κοινό και τον Joe Duplantier να λέει «καλή η Γερμανία, καλή η Ιταλία αλλά η Ελλάδα είναι "φωτιά"».