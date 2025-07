Nike: Η αληθινή και «σκοτεινή» ιστορία πίσω από το σλόγκαν «Just Do It» (vid)

Η Nike με το σλόγκαν «Just Do It» έχει πουλήσει αμέτρητα προϊόντα, όμως γνωρίζετε την αλήθεια πίσω από την προέλευση αυτής της φράσης;

Η προέλευση του εμβληματικού σλόγκαν της Nike «Just Do It» έχει μια αρκετά μακάβρια ιστορία. Το μάρκετινγκ για τις εταιρείες είναι αρκετά, έως πολύ, σημαντικό. Πολλές φορές συσχετίζουμε μία φράση με ένα brand, καθώς μας έχει μείνει χαραγμένο από τις διαφημίσεις στην τηλεόραση.

Αν το καλοσκεφτείτε, οποιαδήποτε μεγάλη εταιρεία έχει μια πιασάρικη ατάκα που την συνοδεύει με το πέρασμα του χρόνου. «Έκαστος στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες», για τον ελληνικό καφέ Λουμίδη που ακούγεται μέχρι και σήμερα ή «Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι ΜΙΣΚΟ», είναι δύο σλόγκαν που δεν γίνεται να μην ξέρεις - εκτός εάν γεννήθηκες πριν λίγα χρόνια.

Έτσι και η Nike κατάφερε να δημιουργήσει το δικό της σλόγκαν το 1988 με το όνομα «Just Do It». Έκανε τηλεοπτικό «ντεμπούτο» σε μία διαφήμιση με έναν 80χρονο δρομέα ονόματι Walt Stack και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Η προέλευση της φράσης «Just Do It»: Ποιος το επινόησε για την Nike

Ποιος ήταν, όμως, αυτός που εφηύρε το συγκεκριμένο σλόγκαν; Επινοήθηκε από τον Dan Wieden, ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής του διαφημιστικού πρακτορείου Wieden & Kennedy και σύμφωνα με τον ίδιο, το η φράση ήταν εμπνευσμένη από τα τελευταία λόγια του δολοφόνου Gary Gilmore.

Το 1976, ο Gilmore λήστεψε και σκότωσε έναν υπάλληλο βενζινάδικου στη Γιούτα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Όταν έφτασε η ώρα της εκτέλεσης, το 1977, ρωτήθηκε αν έχει να πει κάποια τελευταία κουβέντα και εκεί φέρεται να αναφώνησε: «Just Do It» (Ας το κάνουμε).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Buissenes Insider, ο Wieden σε συνέντευξη του ανέφερε για εκείνη την περίοδο: «Μου αρέσει αυτή η φράση». Αναπολώντας τα παλιά χρόνια και την ομάδα που δούλευε, είπε: «Κανείς μας, όμως, δεν έδωσε τόσο προσοχή. Σκεφτήκαμε ότι ίσως θα λειτουργούσε».

Μιλώντας σε ξεχωριστή συνέντευξη, ο Wieden εξήγησε την πρόθεση πίσω από τη φράση: «Προσπαθούσα να γράψω κάτι που θα το συνέδεε, ώστε να μπορεί να απευθυνθεί σε γυναίκες που μόλις είχαν αρχίσει την άθληση και σε ανθρώπους πρωταθλητές - και ναι το βρήκα».

Η διαφήμιση σημείωσε τεράστια επιτυχία για τη Nike, με τον αρθρογράφο του ESPN, Nick De Paula, να προσθέτει: «Το σλόγκαν δεν ήταν απλά υπέροχο, αλλά αρκετά προσιτό και αόριστο ώστε ο καθένας να μπορεί να το εφαρμόσει σε οτιδήποτε προσπαθούσε να κάνει».

