Ιερός Άρτος 1.300 ετών αποκαλύπτει μοναδική εικόνα του Χριστού

Τα ψωμιά σε κατάσταση απανθράκωσης διατηρήθηκαν για περισσότερους από 13 αιώνες και αποκαλύπτουν πώς οι γεωργικές κοινότητες ενσωμάτωσαν τη χριστιανική πίστη στην καθημερινότητά τους

Μία εκπληκτική ανακάλυψη έκαναν αρχαιολόγοι στα ερείπια της αρχαίας Ειρηνόπολης στην επαρχία Καραμάν της Τουρκίας, ρίχνοντας φως σε παλαιοχριστιανικές λατρευτικές πρακτικές.

Πέντε καρβέλια ψωμιού - σε απανθρακωμένη κατάσταση - της βυζαντινής εποχής, ένα από τα οποία φέρει μια εντυπωσιακή εικόνα του Ιησού Χριστού ως αγρότη. Ο άρτος κοινωνίας της Ειρηνόπολης ηλικίας 1.300 ετών φωτίζει ένα συναρπαστικό κεφάλαιο της πρώιμης βυζαντινής θρησκευτικής ζωής, αποκαλύπτοντας πώς οι επαρχιακές κοινότητες ενσωμάτωσαν τη χριστιανική πίστη με τις γεωργικές παραδόσεις και την καθημερινή ύπαρξη.

