Μεγάλες εκπτώσεις σε παιχνίδια για τα PS4 και PS5

To PlayStation ξεκίνησε νέο κύμα με καλοκαιρινές προσφορές

Το PlayStation ανακοίνωσε την έναρξη του φετινού θερινού της "Summer Sale", με μία τεράστια ποικιλία προσφορών σε ψηφιακά παιχνίδια και add-ons για PS5 και PS4 στο PlayStation Store, με διάρκεια έως τις 13 Αυγούστου. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που περιλαμβάνει η λίστα των εκπτώσεων:

• EA Sports FC 25 Standard Edition: Έκπτωση 79%

• Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen Bundle: Έκπτωση 45%

• Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition: Έκπτωση 25%

• Forza Horizon 5 Standard Edition: Έκπτωση 25%

• Clair Obscur: Expedition 33: Έκπτωση 10%

Επιπλέον, η λίστα περιλαμβάνει εκατοντάδες ακόμη τίτλους, μεταξύ των οποίων:

• Baldur’s Gate 3

• ELDEN RING

• Grand Theft Auto V: Premium Edition

• God of War Ragnarök

• Marvel’s Spider-Man 2

• Hogwarts Legacy

• Far Cry 6

• Red Dead Redemption 2

• The Last of Us Part I

• Resident Evil Village

• Mortal Kombat 1

• Stellar Blade

• TEKKEN 8

• LEGO Harry Potter Collection

Με τόσα κορυφαία παιχνίδια και κονσόλες σε προσφορά, το PlayStation Summer Sale 2025 δίνει την τέλεια ευκαιρία για κάθε gamer να εμπλουτίσει την ψηφιακή του συλλογή και να επενδύσει σε νέο hardware με σημαντική έκπτωση. Βρείτε όλες τις προσφορές εδώ.