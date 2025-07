Squid Game: Το «κρυφό» μήνυμα στο ATM που αποκαλύπτει το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς - Κανείς δεν το είχε προσέξει

Το Squid Game 2 μόλις αποκάλυψε ένα φοβερό hint για το τέλος της σειράς – και ήταν μπροστά στα μάτια μας από την αρχή. Οι fans παρατήρησαν κάτι απίστευτο στην κάρτα του Gi-hun!

Η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Squid Game, κατάφερε και πάλι να σοκάρει τους φανατικούς θεατές της – αυτή τη φορά, όχι με το αίμα, αλλά με ένα απίστευτα καλοκρυμμένο στοιχείο που προανήγγειλε το τέλος της σειράς από την αρχή.

Στο πρώτο επεισόδιο του 2ου κύκλου, βλέπουμε τον Seong Gi-hun να κάνει ανάληψη χρημάτων από τη χρεωστική κάρτα όπου είναι κατατεθειμένα τα 45.6 δισεκατομμύρια γουόν που κέρδισε. Αυτό που κανείς δεν παρατήρησε τότε, ήταν η ημερομηνία λήξης της κάρτας.

Η ημερομηνία έληγε… τον Ιούνιο του 2025 – τον ακριβή μήνα που ολοκληρώνεται και επίσημα η σειρά!

Η λεπτομέρεια αυτή τρέλανε το Reddit και τα social media. “Ένα από τα πιο έξυπνα Easter eggs που έχω δει ποτέ” έγραψε ένας χρήστης.

In Squid Game Gi-hun’s 45.6 billion won gold card will expire on the same month and year the show ends pic.twitter.com/aZbJGbjHPt