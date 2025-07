Τραγωδία στο Τέξας με τις πλημμύρες: Τουλάχιστον 50 νεκροί ανάμεσα τους και παιδιά (vid)

Καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν το Τέξας ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας, με τραγικό απολογισμό 51 νεκρούς και 27 παιδιά να αγνοούνται. Πρωτοφανής η ορμή του νερού στον ποταμό Γκουανταλούπε.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στο Τέξας των ΗΠΑ, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες ανήλθε σε 51 άτομα, ενώ 27 παιδιά εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πλημμύρες χτύπησαν αιφνιδιαστικά την Παρασκευή (4/7), Ημέρα Ανεξαρτησίας, με τον ποταμό Γκουανταλούπε να υπερχειλίζει μετά από πρωτοφανή ποσότητα βροχής.

Η μεγαλύτερη τραγωδία καταγράφεται στην κομητεία Κερ, όπου 43 άνθρωποι, ανάμεσά τους 15 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον σερίφη Λάρι Λίθα, τα περισσότερα παιδιά συμμετείχαν σε θερινή χριστιανική κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού.

🚨 #BREAKING : A life threatening flash flood emergency has been declared with multiple fatalities reported ⁰📌 #Kerrville | #Texas At this time, the National Weather Service in Texas has issued a flash flood emergency as life-threatening, catastrophic flooding is occurring in… pic.twitter.com/VS9H2o2HUh

Ο διευθυντής του «Camp Mystic» καθώς και ένας ακόμη υπεύθυνος κοντινής κατασκήνωσης συγκαταλέγονται στους νεκρούς. Οι εικόνες από τον χώρο της κατασκήνωσης σοκάρουν: αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, σπασμένα τζάμια, λάσπη παντού. Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας έχουν ισοπεδωθεί, ενώ ο χώρος μοιάζει σαν να έχει σαρωθεί από τσουνάμι.

Ο ποταμός ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα σε μόλις 45 λεπτά, παρασύροντας αυτοκίνητα, σπίτια, δέντρα και κατασκηνώσεις. Όπως περιέγραψε κάτοικος: «Το νερό έφτασε στα δέντρα, το ποτάμι κουβαλούσε σπίτια.» Σε κάποιες περιοχές, σύμφωνα με τις αρχές, καταγράφηκε βροχόπτωση 300 χιλιοστών ανά ώρα - το ένα τρίτο της ετήσιας βροχής για την περιοχή.

Περισσότεροι από 500 διασώστες και 14 ελικόπτερα συμμετέχουν στις έρευνες για τους αγνοούμενους, με επιχειρήσεις από αέρος, ξηράς και μέσα στον ποταμό. Ο επικεφαλής εκτάκτων καταστάσεων Νιμ Κιντ διαβεβαίωσε ότι: «Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθούν όλοι».

Ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ κήρυξε το Τέξας σε κατάσταση φυσικής καταστροφής και ζήτησε άμεσα ομοσπονδιακή βοήθεια. Στο μεταξύ, περίπου 850 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ενώ καταγγελίες κατοίκων αναφέρουν ότι δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση εγκαίρως.

Aerial footage shared by the Texas Parks and Wildlife Department gives a glimpse at the devastation caused by heavy rains and flash floods along the Guadalupe River in central Texas on the 4th of July. The severe weather has left dozens of people dead, including at least 15… pic.twitter.com/CS45zNWFpf