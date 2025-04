Σκηνές βιβλικής καταστροφής στο Λανθαρότε: Πλημμύρισαν τα Κανάρια Νησιά (vid)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα Κανάρια Νησιά με τις πλημμύρες των τελευταίων ωρών στο ισπανικό θέρετρο.

Εικόνες καταστροφής εκτυλίχθηκαν στο Λανθαρότε των Καναρίων Νήσων, όταν έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, καταστρέφοντας εκατοντάδες σπίτια και δρόμους.

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν άμεσα το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάνοντας λόγο για κατακλυσμό που δεν έχει προηγούμενο. Η κατάσταση άρθηκε το πρωί της Κυριακής (13/4), ωστόσο τα σημάδια της καταστροφής είναι παντού.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων σε πολλές περιοχές. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του νησιού, ορισμένα σπίτια κυριολεκτικά βυθίστηκαν, ενώ μεγάλοι όγκοι λάσπης σκέπασαν αυλές και εσωτερικούς χώρους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, πολίτες φαίνονται να παλεύουν με τα νερά, προσπαθώντας να σωθούν. Σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ένας βιομηχανικός κάδος απορριμμάτων επιπλέει στο πλάι, με τα σκουπίδια να ξεχειλίζουν, ενώ γύρω του το νερό ρέει ανεξέλεγκτο.

Η ισχυρή καταιγίδα, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, άφησε πίσω της έως και 60 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο σε ορισμένες περιοχές. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν 150 κλήσεις για βοήθεια μέσα στο πρώτο δίωρο από την έναρξη του φαινομένου.

Massive flooding due to extreme rains in Lanzarote of the Canary Islands 🇮🇨 (12.04.2025) pic.twitter.com/s1LS5sIV2M