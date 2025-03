Βιβλική καταστροφή στην Αργεντινή: Τουλάχιστον 13 νεκροί απ' τις «φονικές» πλημμύρες στην Μπαΐα (vid)

Τουλάχιστον 13 νεκροί μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Μπαΐα Μπλάνκα, πλέον «κατεστραμμένη» πόλη στην Αργεντινή.

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που έπληξαν από τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/3) την πόλη Μπαΐα Μπλάνκα, λιμάνι της χώρας της Λατινικής Αμερικής στον Ατλαντικό Ωκεανό, 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

Τα ένδεκα από τα δεκατρία θύματα έχουν αναγνωριστεί. Το δημοτικό συμβούλιο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθούν κι άλλοι νεκροί στην πόλη αυτή 350.000 κατοίκων.

A flood occurred in the city of Bahía Blanca, Argentina. 13 people lost their lives. pic.twitter.com/Ethir8NJwi

Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre, πως πλέον πρόκειται για «κατεστραμμένη πόλη». Επισήμανε πως συνεχίζονται οι έρευνες για να εντοπιστούν δυο κοριτσάκια που πιθανόν «παρασύρθηκαν από τα νερά».

Κατά δημοσιεύματα στον Τύπο της Αργεντινής πρόκειται για δύο αδελφές, ενός έτους και τεσσάρων ετών. Κάπου 850 άνθρωποι παρέμεναν ακόμη εκτοπισμένοι χθες το απόγευμα, σύμφωνα με δεδομένα του δήμου. Σύμφωνα με τις αρχές, στην Μπαΐα Μπλάνκα έπεσαν μέσα σε οκτώ ώρες 400 χιλιοστά βροχής, ή με άλλα λόγια όση πέφτει συνήθως κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.

A violent storm devastated Argentina's port city of Bahia Blanca, killing 13 and displacing hundreds. The city saw a year's worth of rain in hours, flooding hospitals, cutting power, and forcing evacuations. Officials blame climate change for the extreme weather. pic.twitter.com/KYzrPCPuqd