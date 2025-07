Μάιλς Ντέιβις για πάντα!

Ο Πέτρος Κλαμπάνης, με το «Remembering Miles», αύριο, στις 21:00, στον Κήπο του Μεγάρου Αθηνών, μας θυμίζει τον θρύλο της τζαζ.

Αν ακούσεις μια φορά τον Μάιλς Ντέιβις δεν θα τον ξεχάσεις ποτέ. Η μουσική του σου επιβεβαιώνει ότι στις παύσεις, στις σιωπές, στις ελπίδες και στις αναμνήσεις σου, η τρομπέτα του είναι εκεί, στο παρασκήνιο της άχαρης και φθαρτής ζωής σου. Η τζαζ του οφείλει πολλά. Ανήκει σε αυτούς που συνδιαμόρφωσαν το καλλιτεχνικό, κοινωνικό, υπαρξιακό, αποτύπωμα του είδους και έκαναν τον ήχο και την εικόνα του μόνιμη συντροφιά υποψιασμένων και ανυποψίαστων ακροατών. Αν ψάξετε αυτό τον κόσμο θα συναντήσετε καλλιτέχνες με τεράστιο εκτόπισμα: Λούις Άρμστρονγκ, Τσάρλι Πάρκερ, Ντιου Έλιγκτον, Τσαρλς Μίνγκους… Ο Μάιλς Ντέιβις, όμως, είχε, έχει, ένα διαφορετικό ειδικό βάρος. Οι μελωδίες του δεν αφήνουν την σκόνη της καθημερινότητας, το υγρό χώμα της ζωής να πέσουν βαριά στο παρόν της ζωής (μας). Ο Μάιλς Ντέιβις ήξερε ότι ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να φροντίσει την αμεριμνησία μας, την αμήχανη ανησυχία μας, την άγνωστη ζωή μας. Και το κατάφερε! Ξέρετε, όταν αφήνεις το βλέμμα σου να «ταξιδέψει» ένα ήσυχο καλοκαιρινό μεσημέρι, αυτό με κάποιο τρόπο βρίσκει την τρομπέτα του καλλιτέχνη. Γιατί; Γιατί έχεις την ανάγκη το κενό να γεμίσει με κάτι όμορφο και ασφαλές. Και έρχεται ο Πέτρος Κλαμπάνης να μας υπενθυμίσει αυτόν θρύλο της τζαζ. Αύριο, στις 21:00, στον Κήπου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το κοινό θα ακούσει και θα δει το «Remembering Miles».

Το αναπάντεχο στο επίκεντρο



Όταν βλέπεις στο δελτίο τύπου ότι κάποιος θα κάνει αφιέρωμα, θα «θυμηθεί», για τον Μάιλς Ντέβις, τότε δεν το προσπερνάς. Το «delete» μένει στην άκρη και το «enter», «post» oρίζουν τη σκέψη και τις λέξεις που θα γράψεις. Και μόνο γι’ αυτό θα πούμε «μπράβο» στον Πέτρο Κλαμπάνη. Ο άνθρωπος, φυσικά, δεν είναι τυχαίος. Ένας από τους πιο καινοτόμους μπασίστες της σύγχρονης τζαζ σκηνής δικαιούται να πλησιάζει τον μύθο «Μάιλς Ντέιβις». Και πριν αναφέρουμε τις λεπτομέρειες του αυριανού event, ας σταθούμε λίγο στον έλληνα δημιουργό. Αναζητήσαμε την πρόσφατη δουλειά του, το άλμπουμ «Latent Info», και πιστέψτε μας, αυθεντική τζαζ μουσική ξεχύθηκε από τα αδύναμα ηχεία του υπολογιστή. Αέρινοι ήχοι, ταξιδιάρικες μελωδίες και καλά φροντισμένα ηχοτοπία…

Το αφιέρωμα στον θρυλικό τρομπετίστα θα γίνει μέσα από μια αναπάντεχη οπτική: το μπάσο στο επίκεντρο. Αναπάντεχο, γιατί στον Μάιλς Ντέιβις η τρομπέτα είναι αυτή που κυριαρχεί. Ο Πέτρος Κλαμπάνης, ωστόσο, έχει το θάρρος να τολμήσει το «αναπάντεχο». Και αυτό ακριβώς είναι η Τζαζ! Το απρόσμενο και ο αδιαπραγμάτευτος ψίθυρος που γεμίζει κάθε αδιέξοδο. Και μόνο γι’ αυτό αξίζει να βρεθείτε αύριο στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ένα μουσικό ταξίδι μέσα από εμβληματικές στιγμές του Μάιλς Ντέιβις



Τι θα κάνει, λοιπόν, Πέτρος Κλαμπάνης; Θα φτιάξει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από εμβληματικές στιγμές του Μάιλς Ντέιβις αναδιαμορφωμένες με τη ματιά και την αισθητική του: Cool Jazz & Bebop (Rocker, Milestones), Modal & Post-Bop (Blue in Green, So What), Fusion & Electric Miles (Tutu, In a Silent Way). Το κοινό θα ακούσει-δει απρόσμενες στιγμές με το μπάσο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μία απ’ αυτές το Footprints (Solo Bass). Στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του προγράμματος θα συμβάλλει και το τελευταίο άλμπουμ του Πέτρου Κλαμπάνη.

Με μια πραγματική μουσική «dream team» και μια επιλεγμένη setlist που διατρέχει όλες τις δημιουργικές φάσεις του θρυλικού τρομπετίστα, το «Remembering Miles» δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια βιωματική μουσική εμπειρία που συνδυάζει αφήγηση, σπάνιο οπτικό υλικό και υψηλού επιπέδου αυτοσχεδιασμό. Μια ολοκληρωμένη τζαζ εμπειρία.

Πέτρος Κλαμπάνης

REMEMBERING MILES

4 Ιουλίου 2025

Κήπος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Ένα ευφάνταστο και πρωτότυπο αφιέρωμα στον θρυλικό τρομπετίστα Miles Davis από τον Πέτρο Κλαμπάνη

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Μουσικοί:

Πέτρος Κλαμπάνης | Μπάσο

Δήμος Δημητριάδης | Τενόρο Σαξόφωνο

Δημήτρης Τσάκας | Άλτο Σαξόφωνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος | Τρομπέτα

Γιάννης Παπαδόπουλος | Πιάνο

Ziv Ravitz | Τύμπανα



Γιώργο Καρυώτης | Ηχοληψία

Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου | Επιμέλεια Φώτων

Παραγωγή: MENTA ART EVENTS – ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Επικοινωνία - Προβολή στα Μedia: Zuma Communications