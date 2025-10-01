Santa Salut: Μια βασίλισσα του ρυθμού

Η ισπανίδα ράπερ Santa Salut παρουσιάζει στις 4/10, στο «Arch Club Live Stage», το νέο της άλμπουμ «Queens of Groove».

Η πρώτη σκέψη σε αυτό το κείμενο ήταν: ποια γλώσσα ταιριάζει στο ραπ; Όλες! Σωστό. Δεύτερη σκέψη. Ποια είναι αυτή που «κοιτά» στα μάτια την αμερικάνικη και τιμά τον λαϊκό, ελεύθερο, χαρακτήρα του είδους; Εμείς θα πούμε αυτή που μιλά η Santa Salut! Η ισπανόφωνη ράπερ «φτύνει» τις ρίμες της με την άνεση και το πάθος που συναντάς στους κακόφημους και άγιους δρόμους. Άρα, όσοι βρεθείτε στο live του Σαββάτου (4/10, sold out) να περιμένετε αγάπη, ενέργεια κι ένα ελεύθερο πνεύμα να πετά πάνω και μέσα στον χώρο του «Arch Club Live Stage». Όσες φορές κι αν την ακούσουμε, πάντα θα μας ξαφνιάζει με ορμή και την ατίθαση καρδιά της…

Αφορμή για να γίνει αυτό το live είναι ο καινούργιος της δίσκος, το «Queens of Groove». Και η Santa Salut είναι μια βασίλισσα του ρυθμού, της ωραίας ατμόσφαιρας, της καλής διάθεσης, της αληθινής διασκέδασης. Αυτή η τύπισσα ραπάρει με το πείσμα και τη θέληση αυτού που αγωνίζεται να βρει τη θέση του, τη δικαίωση στα θέλω του. Δεν μπορείς να χάσεις μαζί της. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μαζί της θα βρεις κουράγιο και λόγο να συνεχίσεις να γουστάρεις αυτό που κάνεις. Η Santa Salut είναι μία από μας και με χαρά θα την ακούσουμε-υποδεχτούμε.

Θα σας ξεσηκώσει…



Η Santa Salut ταξιδεύει στον κόσμο και παρουσιάζει τη νέα της δουλειά. Λογικό. Έτσι πρέπει να κάνει κάθε καλλιτέχνης. Η φωνή της, όμως, προηγείται της όποιας δουλειάς της. Η γλώσσα της έχει τον ρυθμό μέσα της και η μουσικότητά της είναι καλό εχέγγυο για να ειπωθούν, φτιαχτούν, καλλιτεχνικά οράματα. Το χιπ-χοπ έχει ανάγκη από την εξωστρέφεια και τον δυναμισμό καλλιτεχνών όπως αυτή. Και ξέρετε κάτι; Και μόνο για freestyle να ερχόταν, θα αρκούσε για να ξεσηκώσει το κοινό και να παρασύρει άλλους ράπερ.

Το άλμπουμ «Queens of Groove» της έδωσε το δικαίωμα να κάνει παγκόσμια περιοδεία και το «Chula Cypher» τον λόγο σε εμάς να την αγαπήσουμε. Ας το ξαναπούμε λοιπόν. Σε αυτό το κομμάτι, μαζί με τις Vikkie, Mira, Ms Morris, Lunar, έδειξε το πόσο ωραία τύπισσα είναι και πόσο καλή ράπερ. Το δυναμικό ύφος και η χαρά που μετέδιδε κέρδισε τον σεβασμό και την περιέργεια μας να τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Και όσο τη γνωρίζεις, τόσο νιώθεις τον ηλεκτρισμό και τη γοητευτική σιγουριά της. Στο live του Σαββάτου θα βιώσετε αυθεντική χιπ-χοπ ατμόσφαιρα και μια καλλιτέχνιδα που δεν θα σας αφήσει στιγμή σε ησυχία.

Φόρος τιμής στις γυναίκες του χιπ-χοπ



H Santa Salut είναι αυθεντική και το αποδεικνύει με τον τρόπο που επικοινωνεί με τους ακροατές. Δεν κρατάει τίποτα και τα δίνει όλα για να περάσει καλά, να μεταδώσει την εκρηκτικότητά της, τον δυναμισμό της. Γεννημένη το 1998 στην Καταλονία, γαλουχήθηκε με το hip-hop από μικρή ηλικία. Μεγαλώνοντας στους δρόμους του Sabadell, άρχισε να γράφει μουσική στα 16 της, εμπνευσμένη από το rap των '80s, '90s και '00s.

Το 2018 έκανε τα πρώτα της βήματα στη σκηνή, παρουσιάζοντας ένα δυναμικό και επαναστατικό χιπ-χοπ, με στίχους που αγγίζουν κοινωνικά, φεμινιστικά και πολιτικά ζητήματα. Μετά το ντεμπούτο της «DISCORDIA» και τα επιτυχημένα singles όπως το «THIS IS IT», η Santa Salut έχει πλέον εδραιώσει τη θέση της στη διεθνή hip-hop σκηνή.

Το νέο της άλμπουμ, «Queens of Groove» είναι ένας φόρος τιμής στις γυναίκες του χιπ-χοπ, συνδυάζοντας boom bap αισθητική, funk και jazz στοιχεία, χωρίς να χάνει τη σκληράδα και την αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζει. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 κομμάτια και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως Dillom , Ana Tijoux , Reverie και Gavlyn.

INFO

Santa Salut live in Athens

Παρουσίαση άλμπουμ «Queens of Groove»

Σάββατο 4/10, στο «Arch Club Live Stage» [Κρήτης 1 &, Πέτρου Ράλλη 29]

On Decks: Lef Kay

Special Guests: 0-100 Seirene , DJ Pitsouni , Vikkie , BLK CLD

Οι πόρτες ανοίγουν: 21:00

Προπώληση: 22 €

Στην Πόρτα: 25 €

*Η Santa Salut σε Spotify, YouTube, Instagram

