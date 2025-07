Βάλε Prodigy: Το καλύτερό τους live θα είναι πάντα το επόμενο

Μία μπάντα, ένα κλασικό, πια, σύνθημα-σήμα κατατεθέν. Κι ένα ηλεκτρονικό φαινόμενο που συνεχίζει να συνεπαίρνει τα πλήθη με την ίδια ισχύ για τέταρτη πλέον δεκαετία. Το Release Athens… ξαναβάζει Prodigy στην Πλατεία Νερού, σε ένα live των νονών της Rave που προμηνύεται όπως κάθε άλλο: καλύτερο από το προηγούμενο.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις σε έναν φαν των Prodigy, πάει ως εξής: «Τι είδος μουσικής παίζουν;».

Είναι techno; Είναι rave; Είναι electronica; Είναι D&B; Ή μήπως electronic punk, όπως το χαρακτήρισαν οι ίδιοι σε μια φευγαλέα στιγμή στη διάρκεια της διαδρομής τους;

Η πιο συχνή απάντηση που ενδέχεται να πάρεις, βέβαια, είναι άλλη: «Οι Prodigy είναι Prodigy». Τελεία.

Στα αλήθεια πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα (και ίσως ανώφελα) πράγματα, να προσπαθήσεις να ορίσεις αυτό το ηχητικό φαινόμενο που γεννήθηκε στο Braintree του Έσεξ το, κάπως μακρινό πια, 1990. Πώς γίνεται, άλλωστε, να χωρέσεις μέσα σε ένα μόνο καλούπι αυτούς που δημιούργησαν ολόκληρο το ρεύμα;

Οι νονοί της rave, ένας τίτλος που κέρδισαν χωρίς να τον διεκδικήσουν μέσα από την εκρηκτική άφιξή τους στην ηλεκτρονική σκηνή των 90s, απέκτησαν δυναμική που τους ανήγαγε ψηλά στη σφαίρα της pop κουλτούρας. Κέρδισαν αμέτρητα βραβεία στην κατηγορία Dance. Έπαιξαν κι εξακολουθούν να παίζουν live σε αμιγώς rock φεστιβάλ. Διαπερνούν τα genres γιατί είναι κάτι παραπάνω από αντίστοιχους «βασιλιάδες» και «βασίλισσες» της rock, της pop κ.ο.κ.

Στην περίπτωσή τους, δεν χρειάζεται κανένα μουσικό είδος για να καθορίσει την ταυτότητά τους.

Επιδραστικοί, Ανεξίτηλοι, Σαρωτικοί: Prodigy

Στην Ελλάδα, το περίφημο πια «Βάλε Prodigy» δείχνει πόσο σφιχτά έχουν δεθεί στη συνείδησή μας με την έννοια του rave, στη ρεαλιστική ή ακόμα και πιο κωμική έκφανσή του (τα «πριόνια» για τους πιο αδαείς). Πόσες άλλες χώρες να τους έχουν αφιερώσει ατάκα-σήμα κατατεθέν, και πόσες άλλες διεθνείς μπάντες μπορούν να υπερηφανεύονται πως διαθέτουν τέτοιο παράσημο από τη χώρα μας στο παλμαρέ τους;

Οι Prodigy βιώνουν πια την 4η δεκαετία της ζωής τους. Μια πορεία με διαρκείς αναζωογονήσεις, με κρίσιμες καμπές, εφιαλτικά εμπόδια, δοξασμένα peaks μα κυρίως μια διαρκή σύνδεση με το κοινό τους, που τους ακολουθεί αδιάκοπα και έλκεται από το χαοτικό τους κάλεσμα.

Από το 1992 και την αποκάλυψη που συνετέλεσε το «Experience», το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία, οι Βρετανοί έχουν μάθει να παρασύρουν στο πέρασμά τους. Και τίποτα δεν δείχνει ικανό να τους σταματήσει, ούτε καν η απώλεια ενός μεγάλου μέρους της ίδιας τους της ψυχής.

Ο θάνατος του Keith Flint το 2019 σόκαρε, ταρακούνησε, αποδιοργάνωσε. Για την πλειονότητα των φανατικών φαν αλλά και συνολικά της βιομηχανίας, ο Flint ήταν το mantra, η εικόνα, η οπτική αναπαράσταση του φαινόμενου Prodigy. Η φιγούρα εκείνη στην οποία αναγνώριζαν άπαντες τον ηλεκτρισμένο κόσμο τους, από την ημέρα που έγινε ο κεντρικός vocalist το 1995 και εκτόξευσε την μπάντα σε θρυλικά levels με το Firestarter, το Breathe και ολόκληρο το «The Fat of the Land».

Για αυτούς τους λόγους, το live του 2023 στην Πλατεία Νερού και τη σκηνή του Release Athens υπήρξε ιστορικό. ‘Ήταν η πρώτη εν Ελλάδι απόδειξη πως υπάρχει ζωή στον πλανήτη Prodigy και στη μετά-Flint εποχή.

Δύο χρόνια αργότερα, οι Prodigy ετοιμάζονται για μια ακόμα εμφάνιση πάνω σε εντελώς νέα βάση και προσδοκίες. Το 2025 είναι η χρονιά που όπως όλα δείχνουν θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο πρώτο άλμπουμ τους υπό τη νέα σύνθεση και πραγματικότητα αλλά και γενικά από το 2018 και το No Tourists.

Στα προηγούμενα live τους από την αρχή της χρονιάς, έχουν ήδη ακουστεί μερικά από τα καινούρια, ακυκλοφόρητα tracks, όπως το «Fight» και το «Hit the Switch».

Με τον Maxim στον ρόλο του hypeman και της φωνής της μπάντας, τον Liam Howlett σταθερά ως ιθύνοντα νου since day 1 και μαέστρο πίσω από τις χειιμαρρώδεις live εμφανίσεις, επιστρέφουν στo Release Athens με ανανεωμένη διάθεση και δύναμη, με όλα τα αξεπέραστα κομμάτια τους που σημάδεψαν τη σύγχρονη μουσική των τελευταίων δεκαετιών: “Firestarter”, “No Good (Start The Dance)”, “Breathe”, “OutOf Space”, “Smack My Bitch Up”, “Voodoo People”, “Poison”, “Their Law”, “Omen”, “Invaders Must Die”, “TakeMe To The Hospital”, για να επιβεβαιώσουν το άτυπο μοτίβο τους: πως η καλύτερη συναυλία των Prodigy είναι πάντα η επόμενη.

Ετοιμάσου λοιπόν για μια σούπερ βραδιά ατελείωτης ενέργειας, χορού και ιδρώτα, την Παρασκευή 4 Ιουλίου, με Prodigy, Pendulum και Bob Vylan. Κλείσε εδώ το εισιτήριό σου.