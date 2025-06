Ζεσταίνεστε; Η χιονοδρομική περίοδος μόλις ξεκίνησε στην Αυστραλία!

Πάνω από 30 εκατοστά χιονιού σε μία νύχτα έφεραν εκρηκτική έναρξη στη σεζόν σκι της Αυστραλίας. Εικόνες από Falls Creek, Hotham και Thredbo εντυπωσιάζουν. Δείτε πώς εξελίσσεται ο φετινός χειμώνας.

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη φλέγεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, στην Αυστραλία ξεκίνησε η χιονοδρομική περίοδος, με 30+ εκατοστά χιονιού να πέφτουν σε 24 ώρες.

Ο χειμώνας στο νότιο ημισφαίριο έκανε θεαματική είσοδο, με τους λάτρεις των χειμερινών σπορ στην Αυστραλία να απολαμβάνουν από νωρίς πλούσιες χιονοπτώσεις και ιδανικές συνθήκες για σκι και snowboard.

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025, το Falls Creek είχε αναφέρει χιονόστρωση περίπου 35 εκατοστών κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το χιονοδρομικό να δημοσιεύει στα social media εικόνες από το κατάλευκο τοπίο.

Στο Όρος Hotham, η εικόνα ήταν παρόμοια: ένα άτομο περπατούσε μέσα σε χιόνι που έφτανε έως τη μέση, ενώ οι υπεύθυνοι κατέγραψαν λίγο κάτω από 30 εκατοστά φρέσκου χιονιού. Συνολικά, το χιονοδρομικό μετρά ήδη περίπου 1,2 μέτρα χιονιού από την αρχή της σεζόν — σχεδόν το μισό του ετήσιου μέσου όρου των 3 μέτρων.

Το Thredbo, επίσης καλυμμένο με χιόνι, χαρακτήρισε το σκηνικό «χειμερινή χώρα των θαυμάτων», σημειώνοντας ότι οι εικόνες μοιάζουν «βγαλμένες από όνειρο».

Οι πρώτες έντονες χιονοπτώσεις έρχονται ως θετική έκπληξη, μετά από δύο ιδιαίτερα θερμούς χειμώνες το 2023 και το 2024, που είχαν οδηγήσει σε πρόωρο κλείσιμο αρκετών χιονοδρομικών. Φέτος, η σεζόν προμηνύεται πιο δυναμική.

Η ισχυρή κακοκαιρία έφερε επίσης «πολύτιμες» βροχοπτώσεις σε ξηρές περιοχές, με το ABC να αναφέρει ότι ο φετινός Ιούνιος είναι ο πιο υγρός εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια για τμήματα της νότιας Αυστραλίας.

Τα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις αρχές Οκτωβρίου, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

MEGA #snowfall at Hotham overnight. We’re buried deep in #snow this morning! ❄️❄️ pic.twitter.com/hNG6HVANbM