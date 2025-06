Θεωρίες συνωμοσίας πυροδοτεί φωτογραφία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Γιατί αμφισβητείται το τραύμα στο αυτί του

Μια νέα φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει αναζωπυρώσει τις θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, καθώς αρκετοί χρήστες του διαδικτύου αμφισβητούν τον τραυματισμό στο δεξί αυτί του Αμερικανού προέδρου.

Το 2024, ο Τραμπ τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχτηκε σφαίρα στο αυτί κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια, σε επίθεση από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς. Η απόπειρα δολοφονίας κόστισε τη ζωή σε έναν άνδρα και άφησε άλλους τραυματισμένους. Ο Κρουκς εξουδετερώθηκε άμεσα από τη Μυστική Υπηρεσία.

Παρά τη δημοσιοποίηση ιατρικών εκθέσεων που επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό, πρόσφατη φωτογραφία του Τραμπ, τραβηγμένη στις 21 Ιουνίου στον Λευκό Οίκο, δείχνει το αυτί του να φαίνεται ανέπαφο, γεγονός που πυροδότησε σχόλια και αμφισβητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ειρωνικά ότι ο Τραμπ έχει «αναγεννήσει» το αυτί του, ενώ άλλοι εξέφρασαν αμφιβολίες για την αυθεντικότητα του τραυματισμού. Ωστόσο, η αστυνομία και το FBI έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του τραυματισμού και το γεγονός ότι η σφαίρα ή θραύσματα της χτύπησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Ρόνι Τζάκσον, είχε περιγράψει τον τραυματισμό ως μια «πλάτους 2 εκατοστών πληγή» με αιμορραγία και οίδημα, που χρειάστηκε επιδέσμους αλλά όχι ράμματα. Ο ίδιος επέκρινε έντονα τις θεωρίες που υπονοούν πλαστογράφηση.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί δημοσίως στις συνέπειες της επίθεσης, σημειώνοντας ότι αισθάνεται περιστασιακά ενοχλήσεις στο αυτί, ενώ οι θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις γύρω από το συμβάν.

Αυτή είναι η φωτογραφία:

That photo from the situation room just shows the miraculous healing to Trump's ear. pic.twitter.com/G4oR8laHCC