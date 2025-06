Το PlayStation χαρίζει το Diablo 4 στους κατόχους PS5!

Δωρεάν το Diablo 4 και άλλα games στο PlayStation Plus

Η Sony ανακοίνωσε τα μηνιαία παιχνίδια του PlayStation Plus Essential για τον Ιούλιο 2025, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για όλους τους συνδρομητές των υπηρεσιών Essential, Extra και Premium από την 1η Ιουλίου έως και τις 4 Αυγούστου. Η επιλογή αυτού του μήνα περιλαμβάνει τρεις σημαντικούς τίτλους για PS5 και PS4, με κορυφαίο το Diablo 4 της Blizzard.

Diablo 4

Το μεγάλο όνομα του μήνα είναι το Diablo 4, το δημοφιλές action RPG της Blizzard. Οι συνδρομητές θα μπορούν να το αποκτήσουν τόσο για PS5 όσο και για PS4, προσφέροντας την ευκαιρία σε παλιούς και νέους παίκτες να ζήσουν την σκοτεινή ατμόσφαιρα και το εθιστικό gameplay της σειράς.

The King of Fighters XV

Δεύτερος τίτλος είναι το The King of Fighters XV, η πιο πρόσφατη προσθήκη στη μακροχρόνια σειρά fighting games της SNK. Το παιχνίδι διατίθεται επίσης και για τις δύο κονσόλες της Sony, δίνοντας στους λάτρεις των fighting games την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους με το πλούσιο ρόστερ χαρακτήρων του τίτλου.

Jusant

Ο τρίτος τίτλος είναι το Jusant, ένα puzzle platformer από τη Don’t Nod (γνωστή για το Life is Strange). Το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2023 αποκλειστικά για PS5 και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία αναρρίχησης, καθώς οι παίκτες προσπαθούν να φτάσουν στην κορυφή ενός τεράστιου πύργου, αντιμετωπίζοντας γρίφους και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

