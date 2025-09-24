H Microsoft αυξάνει πάλι τις τιμές των Xbox Series X/S

Τα Xbox Series X/S ανεβάζουν και πάλι τιμές

Η Microsoft ανακοίνωσε νέα αύξηση στις τιμές των κονσολών Xbox στις Ηνωμένες Πολιτείες για δεύτερη φορά μέσα στο 2025, με τις νέες τιμές να τίθενται σε ισχύ από την 3η Οκτωβρίου. Η εταιρεία αποδίδει αυτή την αύξηση σε «αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον», ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι οι τιμές των αξεσουάρ όπως χειριστήρια και ακουστικά δεν θα αλλάξουν, και ότι σε άλλες αγορές εκτός ΗΠΑ δεν αναμένονται αλλαγές στα κόστη.

Συγκεκριμένα, οι τιμές για τις κονσόλες Xbox Series S αυξάνονται κατά $20 περίπου, φτάνοντας στα $399.99 για την έκδοση 512 GB και στα $449.99 για την έκδοση 1 TB. Οι αυξήσεις στις τιμές των μοντέλων Xbox Series X είναι πιο αισθητές, με την κανονική έκδοση να ανεβαίνει στα $649.99 από $599.99, την ψηφιακή έκδοση στα $599.99 από $549.99, και την ειδική έκδοση Galaxy Black 2TB στα $799.99 από $729.99.

Αυτή η δεύτερη αύξηση τιμών μέσα στο ίδιο έτος έρχεται μετά από προηγούμενη αύξηση τον Μάιο του 2025 και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς παραβιάζει το παραδοσιακό μοτίβο πτώσης τιμών για κονσόλες όσο περνά ο χρόνος από την κυκλοφορία τους. Παράγοντες που επηρεάζουν την άνοδο αυτή περιλαμβάνουν τις αβεβαιότητες γύρω από τους δασμούς εισαγωγής και τις ευρύτερες δυσκολίες στην παραγωγή hardware, ενώ το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στους ανταγωνιστές Sony και Nintendo, που επίσης έχουν αυξήσει τις τιμές των κονσολών τους.

Ορισμένοι, όπως ο πρώην πρόεδρος της Blizzard, Mike Ybarra, αμφισβητούν ότι η αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στους δασμούς, εκφράζοντας την άποψη ότι οι αυξήσεις αποσκοπούν στην αύξηση των κερδών, ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες. Η τάση των αυξήσεων τιμών παραμένει αβέβαιη, ωστόσο αναμένεται να επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά, ειδικά με τις κονσόλες να γίνονται πιο ακριβές ενώ παραμένουν στην αγορά για αρκετά χρόνια.