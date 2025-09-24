Νέα διαρροή θέλει τον Kratos να κρατάει ένα νέο όπλο στο επόμενο God of War

Τι όπλο θα κρατάει ο ήρωας στο νέο God of War;

Υπάρχουν διαρροές και φήμες που θέλουν τον Kratos να χρησιμοποιεί ένα νέο αιγυπτιακό όπλο στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι της σειράς God of War, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι ένα khopesh, ένα χαρακτηριστικό σιγμοειδές σπαθί της αρχαίας Αιγύπτου. Ο γνωστός insider Tom Henderson ανέφερε σε podcast ότι το επόμενο κύριο παιχνίδι God of War θα διαδραματίζεται στην Αίγυπτο και ο Kratos θα φέρει αυτό το όπλο, το οποίο περιγράφεται ως "καμπυλωμένο αιγυπτιακό σπαθί, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούσε ο πρίγκιπας του Prince of Persia".

Η επιλογή αυτή συνάδει με την παράδοση της σειράς να δίνει στον Kratos όπλα που σχετίζονται στενά με τη μυθολογία και το περιβάλλον του παιχνιδιού, όπως συνέβη με τις λεπίδες των Χάους στην ελληνική περίοδο και το τσεκουρί Leviathan στα παιχνίδια με θέμα τη νορβηγική μυθολογία.

Οι φήμες δείχνουν επίσης ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρότερη spin-off έκδοση σε στυλ Metroidvania με πρωταγωνιστή τον Atreus, ενώ το κυρίως παιχνίδι θα εξελίσσεται στην αιγυπτιακή μυθολογία, όπου ο Kratos πιθανόν θα αντιμετωπίσει θεότητες όπως ο Ra.

Η ιδέα της αιγυπτιακής θεματολογίας είχε ήδη αναφερθεί από τον δημιουργό Cory Barlog πριν αρκετά χρόνια ως πιθανή μελλοντική κατεύθυνση μετά τη νορβηγική εποχή και η παρουσία αιγυπτιακών στοιχείων έχει υπονοηθεί επανειλημμένα στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση ή ημερομηνία κυκλοφορίας, οι αναφορές αυτές ενισχύουν την προσμονή ότι ο επόμενος τίτλος God of War θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην αρχαία Αίγυπτο.