Release Athens: 4 τραγούδια που θα άκουγες άνετα και σε ποδοσφαιρικό γήπεδο

Ποιο τραγούδι είναι ικανό να σε... τηλεμεταφέρει από τη συναυλία της αγαπημένης σου μπάντας σε ένα ποδοσφαιρικό ματς; Τέσσερις συντάκτες του Gazzetta ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ στην εξέδρα κι επιλέγουν τον δικό τους γηπεδικό ύμνο από το φετινό Release Athens!

Μουσική και γήπεδο. Δύο κόσμοι που συμβιώνουν ο ένας μέσα στον άλλον. Συναυλίες διεξάγονται σε στάδια, τραγούδια γίνονται το soundtrack μιας ολόκληρης εξέδρας, μιας αναμέτρησης ή μιας γηπεδικής εμπειρίας που σε σημάδεψε για πάντα.

Από το mosh pit που σου άφησε μελανιές, στο πέταλο που έβγαλες τη φωνή σου. Από τη στιγμή έκρηξης του beat που σου κόβει την ανάσα, στη δόνηση της κερκίδας όταν το ίδιο κομμάτι «βαράει» από τα μεγάφωνα.

Σκέψου ότι οι μελωδίες του αγαπημένου σου καλλιτέχνη σε τηλεμεταφέρουν στο γήπεδο, σε μια ποδοσφαιρική ματσάρα. Non-league ή Champions League, μικρή σημασία. Ποιο επιλέγεις;

Με το Release Athens σε πλήρη δράση, 4 συντάκτες του Gazzetta πλησιάζουν το νοητό jukebox από το πλούσιο φετινό line-up και διαλέγουν το ένα κομμάτι που θα ακούσουν στην Πλατεία Νερού και θα άκουγαν πανεύκολα και σε ένα γήπεδο.

Ο Ιάσονας Θεριός υπερασπίζεται την ποδοσφαιρική καλτίλα και πορεύεται με Fontaines D.C. και το ‘’Boys in the Better Land’’, ιδανικά σε ένα λασπωμένο χωράφι για γήπεδο ερασιτεχνικών κατηγοριών στην Ιρλανδία ή τη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Τάσος Ζαννής επιλέγει επίσης τους Ιρλανδούς post-punkers, αλλά για ιερό, ρομαντικό σκοπό. Μια πρόταση γάμου, υπό τους ήχους του Roy’s Tune, του τραγουδιού που ξέρεις πως είναι το αγαπημένο της κι αυτό αρκεί.

Τους Fontaines D.C. θα τους ακούσεις στη σκηνή του Release Athens στις 27 Ιουνίου μαζί με Boy Harsher και Shame. Βρες εισιτήρια εδώ.

Η Βασιλική Μπαρτζιώτη, πάλι, πηγαίνει σε all-time classic δρόμους, για μια all-star μονομαχία επιπέδου Champions League. Morrissey και ‘’First of the Gang to Die’’, για τον ποδοσφαιρικό αντι-ήρωα της ομάδας σου που αποθεώνεις περισσότερο μετά το τελευταίο σφύριγμα, τον παίκτη που θα βγει μπροστά και θα βάλει τα πόδια του στη φωτιά ακόμα και στην πιο δύσκολη συνθήκη.

Τον θρυλικό Morrissey θα τον ακούσεις στη σκηνή του Release Athens στις 16 Ιουλίου, μαζί με Supergrass και The Damned. Βρες εισιτήρια εδώ.

Για το τέλος, ο Κωνσταντίνος Κωλαΐτης αλλάζει tempo και genre, επιλέγοντας το ‘’Starvation’’ της Aurora, σε ένα homage των νονών της rave (Prodigy) με βαθύτερο νόημα που μπορεί να «ταράξει» με την ίδια ευκολία την Πλατεία Νερού και ένα γήπεδο.