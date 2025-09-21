Ορφέας Περίδης: Για τις άκαυστες μνήμες μας

Ο Ορφέας Περίδης, που φροντίζει για τους χρόνους μας, αύριο, στις 21:00, θα βρίσκεται στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μαζί του η Σουσάνα Τρυφιάτη.

Ο Ορφέας Περίδης. Απλό, άμεσο ξεκίνημα, με το άρθρο μπροστά. Κλασικό άνοιγμα κειμένου. Ας το κάνουμε λίγο πιο ζωηρό και εμπνευσμένο. Ο Ορφέας, ο Περίδης και δυο στιγμές, δυο «ακινητοποιημένες» εικόνες-λόγια, δυο κομμάτια μικρά που είναι όλα όσα ξέρω και ξέρουμε για την ουσία του καλλιτέχνη Ορφέα Περίδη. Καλύτερα τώρα τα πράγματα. Πάμε αμέσως σε αυτό που θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη στιγμή. Εφηβικά χρόνια και με αυτοκίνητο οικογενειακού φίλου επιστρέφουμε από το ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός τότε κέρδιζε και ήμασταν χαρούμενοι. Ο οδηγός έχει ανοίξει το ραδιόφωνο και πριν μετακινήσει τη βελόνα ακούγεται η φωνή του εν λόγω κυρίου που ενημερώνει ότι «μια φωτοβολίδα μες τη νύχτα σκάει…». Ο σταθμός, όποιος κι αν ήταν, μένει απείραχτος. Στο πίσω κάθισμα, εκτός από τον γράφοντα, κάθεται κι ένας μεγαλύτερος κύριος με μούσια που φανερά ενοχλημένος αναφωνεί: "Αμάν με αυτόν τον Περίδη. Μια φωτοβολίδα και μια φωτοβολίδα. Μας έχουν πρήξει". Τέλος πρώτης στιγμής. Για τη δεύτερη θα «τρέξουμε» τον χρόνο, σχεδόν στο «τώρα» θα πάμε. Η κρατική τηλεόραση προβάλλει εκπομπή έρευνας για την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Οι χρονικές δείκτες πάνε και έρχονται και μαζί τα λόγια των ανθρώπων. Σε κάποια απ’ αυτά, κάποιος, ακούγεται το εξής: «Με τον Ορφέα ξεκινήσαν όλα!». Τέλος εισαγωγής κειμένου. Ο Ορφέας Περίδης, αύριο, στις 21:00, θα είναι στο Κηποθέατρο Παπάγου για ένα live που θα ενώσει στιγμές και νέα-παλιά ξεκινήματα.

Η φωνή του πιάνει το χέρι της μνήμης



Ο Ορφέας Περίδης είναι η φωνή και μετά το όνομα της φωνής. Τι σημαίνει αυτό; Ας το κάνουμε αμέσως πενηνταράκια για να συνεννοηθούμε. Η σειρά των επιθέτων είναι τυχαία: Απλός, άμεσος, σταθερός, συνεπής. Καλλιτέχνης δηλαδή. Και καλλιτέχνης θα πει Ορφέας Περίδης. Και ήρεμος δείχνει, είναι, πρέπει να είναι, σίγουρα είναι. Και ποιο είναι το μέσο που τον οδηγεί, τον σπρώχνει σε αναζητήσεις και κατακτήσεις; Η φωνή του φυσικά. Αυτή η επίμονη έκφραση που δεν αλλάζει για κανέναν «ειδικό» και για κανένα εικονοποιό-κιβδηλοποιό.

Ο Ορφέας Περίδης φυσικά και έκανε σουξέ. Δεν ξέρουμε αν το επεδίωξε, αλλά έκανε. Ναι, με τη «Φωτοβολίδα». Και ξέρετε, οι μεγάλες επιτυχίες δεν ελέγχονται. Αφήνονται στα χέρια των ενδιάμεσων, των ΜΜΕ, της διαφήμισης και κάπως έτσι έρχεται η αυθόρμητη αντίδραση του κοινού, του κυρίου που αναφέραμε στην αρχή του κειμένου. Ο Ορφέας Περίδης, όμως, μας αναγκάζει να γράψουμε το όνομά του ξανά και ξανά και στις μηχανές αναζήτησης της προσωπικής μνήμης να του δώσουμε μια θέση για τα όσα μας πρόσφερε και προσφέρει. Ψυχαγωγία, αλήθεια στην τέχνη, ευαισθησία στον λόγο και στις μελωδίες και μια αυθαίρετη σιγουριά ότι ναι, «με τον Ορφέα ξεκίνησαν όλα!». Αυτόν τον ωραίο τύπο θα ακούσετε αύριο στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Ταξιδεύει και τη μνήμη (μας) θεριεύει



Ο Ορφέας Περίδης έχει μεγάλη πορεία στο ελληνικό τραγούδι και ποτέ δεν την περιόρισε στο χάος των μεγαλουπόλεων. Πάει όπου μπορεί, ταξιδεύει στην επικράτεια και μεταδίδει, κάνει γνωστή τη δουλειά του. Έτσι έγινε και φέτος. Εμφανίστηκε το καλοκαίρι σε επιλεγμένα σημεία στην Ελλάδα και αύριο θα είναι στο Κηποθέατρο Παπάγου μαζί με τη Σουσάνα Τρυφιάτη. Η συγκεκριμένη εμφάνιση εντάσσεται στο πλαίσιο του 31ου Φεστιβάλ Παπάγου-Χολαργού. Και τώρα κρατήστε αυτό: Κατά τον ίδιο, δε νοείται να κάνει ζωντανές εμφανίσεις χωρίς να παρουσιάζει καινούργια τραγούδια και αυτό το τηρεί πιστά απ' την πρώτη του παράσταση μέχρι σήμερα. Η συνέπεια που λέγαμε. Όλα τα προηγούμενα προδιαθέτουν για μια όμορφη καλοκαιρινή/φθινοπωρινή βραδιά. Η φωνή του, η φωνή της Σουσάνας Τρυφιάτη και οι μουσικοί που θα τους συνοδέψουν εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Κι αν δεν σας πείθουν τα δικά μας λόγια, μπείτε στις γνωστές πλατφόρμες ροής οπτικοακουστικού περιεχομένου και ακούστε τον Περίδη. Κι αν βαριέστε, πάρτε κάποιο δίσκο ή cd από τον πατέρα, τον θείο ή τον φίλο σας. Δεν μπορεί, κάποιος θα έχει τη «Φωτοβολίδα» και όλα τα όμορφα βεγγαλικά του καλλιτέχνη..

Ο Ορφέας Περίδης στο Κηποθέατρο Παπάγου

Μαζί του η Σουσάνα Τρυφιάτη και οι:

Θοδωρής Δαμουράκης: Κιθάρες

Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι, γκάϊντα

Κώστας Αρσένης: Μπάσο

Γιάννης Ριζόπουλος: Κρουστά

Κώστας Κυριακίδης: Επιμέλεια ήχου

Εισιτήρια ΕΔΩ και στο γραφείο του φεστιβάλ: Αναστάσεως 90, Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, ώρες 21:00 με 14:00, Κήπος του Μεγάρου.

Γενική Προπώληση 15€

Στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας 17€

Οργάνωση παραγωγής: Melodica Art Productions

Επικοινωνία-προβολή στα ΜΜΕ: Zuma Communications

*Ο Ορφέας Περίδης σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

