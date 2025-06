PlayStation Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια σε Game Catalog και Classics Catalog για τον Ιούνιο

Πολλά και ενδιαφέροντα games ήρθαν ήδη στο PlayStation Plus τον Ιούνιο.

Η Sony ανακοίνωσε τη νέα λίστα παιχνιδιών που προστίθενται στο PlayStation Plus Game Catalog και στο Classics Catalog για τον Ιούνιο του 2025, διαθέσιμα από τις 17 Ιουνίου για τους συνδρομητές των επιπέδων Extra και Premium.

Νέες προσθήκες στο Game Catalog (PS4, PS5)

• FBC: Firebreak (PS5)

Μια ολοκαίνουργια co-op FPS εμπειρία από τη Remedy, τοποθετημένη στο σύμπαν του Control. Τρεις παίκτες ενώνουν δυνάμεις ως μέλη της μονάδας Firebreak για να αντιμετωπίσουν παραφυσικές απειλές μέσα στα γραφεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ελέγχου

• Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Το γνωστό FPS της EA επιστρέφει με μάχες μεγάλης κλίμακας, κλασικά modes και το Battlefield Portal, που επιτρέπει στους παίκτες να δημιουργούν και να μοιράζονται δικές τους εμπειρίες.

• Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

Η συνέχεια του δημοφιλούς VR horror τίτλου, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο υπαλλήλου της Fazbear Entertainment και δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στη διαχείριση και συντήρηση της εμβληματικής πιτσαρίας.

• Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5)

Ένα JRPG εμπνευσμένο από τα κλασικά του είδους, με πλούσιο καστ χαρακτήρων, turn-based μάχες και επική αφήγηση.

• ENDLESS Dungeon (PS4, PS5)

Roguelite shooter με tower defense στοιχεία, όπου οι παίκτες προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια εγκαταλελειμμένη διαστημική βάση γεμάτη εχθρούς και μυστήρια.

• Train Sim World 5 (PS4, PS5)

Προσομοιωτής τρένων με νέες διαδρομές και τρένα, ιδανικός για όσους αγαπούν τα ταξίδια και τη χαλάρωση.

• We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

Remaster του δεύτερου τίτλου της σειράς Katamari Damacy, με βελτιωμένα γραφικά και νέες προσθήκες.

• theHunter: Call of the Wild (PS4)

Ρεαλιστικός κυνηγετικός προσομοιωτής με ανοιχτό κόσμο, δυναμικά καιρικά φαινόμενα και πλούσια πανίδα.

Classics Catalog (Premium μόνο)

• Deus Ex: The Conspiracy (PS2, PS4, PS5)

Το κλασικό cyberpunk action-RPG του 2002 επιστρέφει, διαθέσιμο για πρώτη φορά σε σύγχρονες κονσόλες μέσω emulation. Ακολουθείτε τον JC Denton σε έναν κόσμο συνωμοσιών και τεχνολογικών απειλών.

Όλα τα παραπάνω παιχνίδια είναι διαθέσιμα από τις 17 Ιουνίου 2025 για τους συνδρομητές PlayStation Plus Extra και Premium, ενώ το Deus Ex: The Conspiracy προσφέρεται αποκλειστικά στους Premium.