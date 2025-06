Η πτήση της Air India μετέφερε 230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι περίπου 265 σοροί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Αχμενταμπάντ, καθώς σκοτώθηκαν και αρκετοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της συντριβής.

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η συντριβή αεροπλάνου της Air India, το οποίο έπεσε χτες (12/6), αμέσως μετά την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σαρντάρ Βαλαμπάι Πατέλ στην Αχμενταμπάντ της Ινδίας προκαλώντας μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες της τελευταίας δεκαετίας.

Η πτήση AI171 της Air India με προορισμό το Λονδίνο, μετέφερε 242 άτομα και συγκεκριμένα, 230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Από αυτούς, 241 έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο μοναδικός επιζών ήταν ο Βρετανός υπήκοος ινδικής καταγωγής, Βισβάς Κουμάρ Ραμές, ο οποίος είναι τραυματισμένος αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Μέγκανι Νάγκαρ, όπου το αεροσκάφος προσέκρουσε σε κτίριο όπου στεγάζεται ξενώνας γιατρών.

Σύμφωνα με την Air India, 53 Βρετανοί υπήκοοι επέβαιναν στην συγκεκριμένη πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Gatwick. Μεταξύ των επιβατών ήταν επίσης 169 Ινδοί υπήκοοι, 1 Καναδός υπήκοος και 7 Πορτογάλοι.

Air India confirms that flight AI171, from Ahmedabad to London Gatwick, was involved in an accident today after take-off.



The flight, which departed from Ahmedabad at 1338 hrs, was carrying 242 passengers and crew members on board the Boeing 787-8 aircraft. Of these, 169 are… — Air India (@airindia) June 12, 2025

Πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης έκαναν λόγο για 290 νεκρούς. Η αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι σκοτώθηκαν 294 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των επιβατών και όσων βρίσκονταν κοντά στο σημείο της συντριβής, ωστόσο στη συνέχεια αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι περίπου 265 σοροί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Αχμενταμπάντ. Οι αποκλίσεις στον αριθμό των νεκρών οφείλονται στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναλύσεις DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

O επιζών βγήκε μόνος του από το αεροπλάνο - Καθόταν δίπλα σε μία από τις εξόδους κινδύνου

Ο επιζών της θέσης 11Α βγήκε μόνος του από το αεροπλάνο και είχε τραύματα σε πρόσωπο και σώμα. Η θέση του 39χρονου Βισγουάς Κουμάρ Ραμές, ήταν δίπλα σε μία από τις εξόδους κινδύνου. Είχε μιλήσει με τον πατέρα του πριν από την απογείωση, ενώ τον κάλεσε ξανά μετά την συντριβή και φέρεται να του είπε «δεν κατάλαβα πώς επέζησα». Αν και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου είναι σε κατάσταση σοκ.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU June 12, 2025

«Υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου»

«Τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και μετά το αεροπλάνο συνετρίβη. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα», δήλωσε ο 39χρονος που σώθηκε από την τραγωδία στους Hindustan Times, σύμφωνα με τον Guardian.

«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου. Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου παντού γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε, με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο και με μετέφερε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Amid all the horror of the Air India plane crash, this story of British national Vishwashkumar Ramesh from Leicester, who was in seat 11a, being the sole survivor and walking away with just a few scratches, is truly astonishing. pic.twitter.com/8py9Rssf0d — Piers Morgan (@piersmorgan) June 12, 2025

Σοκαριστικά πλάνα από τη στιγμή της συντριβής

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν το αεροσκάφος να απογειώνεται και να χάνει ύψος μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ εκρήγνυται κατά την πρόσκρουση και προκαλεί πυρκαγιά που ήταν ορατή σε μεγάλη απόσταση.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο κυβερνήτης Sumeet Sabharwal εξέπεμψε μέσω ασυρμάτου σήμα κινδύνου. «Mayday! Δεν υπάρχει ώθηση, χάνουμε ισχύ, δεν μπορούμε να σηκωθούμε!», φέρεται να ανέφερε.

Ξεκληρίστηκε πενταμελής οικογένεια

Νεκρά είναι και τα πέντε μέλη μιας οικογένειας. Πρόκειται για ένα ανδρόγυνο και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, δύο δίδυμα κορίτσια και ένα αγόρι.

Thread Post 1/2 | So far, 204 deaths have been confirmed in the Ahmedabad plane crash. The tragedy has shattered many happy families. Every passenger on board had their own story. Before the flight from Ahmedabad to London took off, people were smiling, clicking pictures — but… pic.twitter.com/p2M0vRr3Iw — IndiaToday (@IndiaToday) June 12, 2025

Έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής διεξάγεται από την Ινδική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB), με τη συμμετοχή της Βρετανικής Υπηρεσίας Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) και της Boeing. Η Ινδική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα, ενώ η αεροπορική εταιρεία Air India έχει δεσμευτεί να στηρίξει οικονομικά τις οικογένειες των θυμάτων. Συγκεκριμένα, η Tata Group (η μητρική της Air India), θα προσφέρει περίπου 86.000 λίρες στις οικογένειες κάθε ατόμου που έχασε τη ζωή του στην αεροπορική τραγωδία.

Αν και οι πληροφορίες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας δεν έχουν γίνει γνωστές καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη, μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συντριβής του αεροσκάφους μετά από επίθεση ή άλλη εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με τον Γερμανό ειδικό, Αντρέας Σπετ.

Θεωρείται πιθανή η διπλή βλάβη κινητήρων λόγω πρόσκρουσης με πουλιά ή προβλήματα με τα πτερύγια προσγείωσης, καθώς το αεροσκάφος απέτυχε να αποκτήσει ύψος και το σύστημα προσγείωσης δεν ανασύρθηκε.

Οι ειδικοί μιλούν και για πιθανό πρόβλημα στη ρύθμιση των πτερυγίων κατά την απογείωση. Σύμφωνα με το BBC, o αναλυτής αεροπορίας, Τζέφρι Τόμας, παρατήρησε ότι κατά την πτώση το σύστημα προσγείωσης ήταν ακόμη εκτεταμένο, ενώ τα πτερύγια είχαν ήδη ανασυρθεί. «Όταν το παρατηρώ αυτό, διαπιστώνω ότι το σύστημα προσγείωσης είναι ακόμα κάτω, αλλά τα πτερύγια έχουν μαζευτεί. Είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο τόσο νωρίς μετά την απογείωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανοικτό το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους

Ο πρώην πιλότος και ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμσαϊρ, Μάρκο Τσαν, επισήμανε ότι μια λανθασμένη ρύθμιση των πτερυγίων θα μπορούσε να αποδοθεί σε πιθανό ανθρώπινο σφάλμα. «Αν τα πτερύγια δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά, αυτό δείχνει ενδεχόμενο ανθρώπινο λάθος. Ωστόσο, η ανάλυση του βίντεο είναι περιορισμένη λόγω της χαμηλής ανάλυσης και δεν επιτρέπει οριστικά συμπεράσματα», σημείωσε.

Ομάδες ειδικών αεροπορίας από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μετέβησαν στην Ινδία για να βοηθήσουν στην έρευνα. Στις 3:30 π.μ (00:00 ώρα Ελλάδας), οι Ινδοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει την επιχείρηση διάσωσης στο σημείο της συντριβής του αεροπλάνου.

Το αεροσκάφος ήταν ένα Boeing 787-8 Dreamliner - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Το αεροσκάφος ήταν ένα Boeing 787-8 Dreamliner και πρόκειται για μοντέλο που είχε κυκλοφορήσει πριν από 14 χρόνια. Η Air India διαθέτει στόλο με περισσότερα από 190 αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένων 58 αεροσκαφών Boeing, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

«Είμαστε σε επαφή με την Air India σχετικά με την πτήση 171 και είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε. Οι σκέψεις μας είναι με τους επιβάτες, το πλήρωμα, τους πρώτους ανταποκριτές και όλους τους πληγέντες», αναφέρει η ανακοίνωση της Boeing.

Message from Campbell Wilson, MD & CEO, Air India. pic.twitter.com/19MiwtkwAI — Air India (@airindia) June 12, 2025

Μέλος του κυβερνώντος κόμματος της Ινδίας ανάμεσα στα θύματα

Ένα μέλος του κυβερνώντος κόμματος BJP της Ινδίας είναι μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας. Ο Ραμ Μοχάν Κιντζαράπου, σε δηλώσεις του από τον τόπο του δυστυχήματος ανέφερε ότι ο 68χρονος Βιτζάι Ρουπάνι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός του Γκουτζαράτ, στη δυτική Ινδία από το 2016 έως το 2021, έχασε τη ζωή του κατά τη συντριβή του αεροσκάφους.

Ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, όπως και ο Βρετανός ομόλογός του, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος διαβεβαίωσε για την πλήρη συνεργασία της Βρετανίας στις έρευνες. Στο Λονδίνο, το Αεροδρόμιο Γκάτγουικ έχει ανοίξει κέντρο υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων.