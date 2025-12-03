Ο Τραμπ αποκοιμήθηκε ξανά δημοσίως: Έκλειναν τα μάτια του στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου και τα δημοσιεύματα για την υγεία του πληθαίνουν μέρα με τη μέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παλεύει «για να μην τον πάρει ολοκληρωτικά ο ύπνος», εχθές (2/12)κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Κλείνοντας τα μάτια του και σε ορισμένες στιγμές να μοιάζει να αποκοιμιέται, αφού προηγουμένως είχε επικρίνει τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη σχετικά με το ότι αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες της γήρανσης εν ώρα αξιώματος.

