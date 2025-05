Από το The Bear στο Squid Game: 6 σειρές που θα δούμε σίγουρα τον Ιούνιο

Ο Ιούνιος έρχεται με αρκετές σειρές· δύο τις περιμένουμε πώς και πώς, ενώ οι υπόλοιπες είναι φρέσκες προτάσεις

Ο Ιούνιος δείχνει να είναι ένας μήνας που θα μας απασχολήσει για τις σειρές που θα κάνουν πρεμιέρα στις streaming πλατφόρμες. Ειδικά προς το τέλος του, δύο πολυαναμενόμενες παραγωγές επιστρέφουν με τις νέες σεζόν τους, που σίγουρα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των συνδρομητών.

Ο λόγος φυσικά για το The Bear στο Disney+ και το Squid Game στο Netflix. Οι δυο σειρές κάνουν πρεμιέρα με διαφορά δύο ημερών, οπότε από τη μία, θα πάμε στην άλλη. Ωστόσο, έρχονται και νέες προτάσεις, όπως για παράδειγμα το Ironheart της Marvel, αλλά και το We were liars στο Amazon Prime.

