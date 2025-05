Days of Play: 100 ευρώ φθηνότερο το PS5, δωρεάν το NBA 2K25!

Τα Days of Play έρχονται με προσφορές και εκπτώσεις.

Η ετήσια γιορτή Days of Play επιστρέφει και το 2025, φέρνοντας μαζί της μια σειρά από προσφορές, νέες κυκλοφορίες και δραστηριότητες για όλη την κοινότητα του PlayStation.

Η φετινή περίοδος ξεκινά στις 28 Μαΐου και διαρκεί έως τις 11 Ιουνίου, με ειδικές εκπτώσεις σε PS5 κονσόλες, παιχνίδια, αξεσουάρ, αλλά και αποκλειστικό νέο περιεχόμενο για τα μέλη του PlayStation Plus.

Νέο περιεχόμενο στο PlayStation Plus

Κατά τη διάρκεια των Days of Play, οι συνδρομητές του PlayStation Plus θα έχουν πρόσβαση σε νέα Monthly Games, bonus τίτλους στο Game Catalog, προσθήκες στο Classics Catalog, Game Trials και άλλα.

Τα δωρεάν παιχνίδια του μήνα είναι τα εξής:

- Alone in the Dark (2024) (PS5)

- Bomb Rush Cyberfunk (PS5, PS4)

- Destiny 2: The Final Shape (PS5, PS4)

- NBA 2K25 (PS5, PS4)

Στη λίστα του Game Catalogue προστίθενται τα εξής

- Another Crab's Treasure (PS5)

- Skull and Bones (PS5)

- Grand Theft Auto III (PS4, PS5)

- Myst & Riven (PS5, PS4)

- Kingdom Come: Deliverance II (PS5)

- Sid Meier's Civilization VII (PS5, PS4)

Εκπτώσεις και προσφορές σε hardware και παιχνίδια

Οι προσφορές περιλαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις σε κονσόλες PS5. To απλό PS5 Slim Digital θα πωλείται αυτήν την περίοδο στα €399, ενώ το PS5 Slim με το Blu-ray drive στα €499.

Από κει και πέρα, έκπτωση θα υπάρχει και στο PS5 Pro που θα πωλείται στα €749.

Υπάρχουν επίσης εκπτώσεις σε PlayStation VR2, DualSense controllers και άλλα αξεσουάρ.

Επιλεγμένα παιχνίδια όπως Astro Bot, MLB The Show 25, The Last of Us Part II Remastered και LEGO Horizon Adventures διατίθενται σε μειωμένες τιμές.