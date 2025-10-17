Logitech Pro X Superlight 2c: Το νέο ελαφρύ και μικρό gaming mouse είναι εδώ (vid)

Γνωρίστε το Logitech Pro X Superlight 2c

Το Logitech Pro X Superlight 2c είναι ένα νέο ασύρματο gaming ποντίκι που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα και άνεση στους gamers, ιδιαίτερα σε όσους προτιμούν πιο συμπαγές μέγεθος. Με βάρος μόλις 53 γραμμάρια, το Pro X Superlight 2c είναι εξαιρετικά ελαφρύ, καθιστώντας το ιδανικό για μαραθώνιους gaming χωρίς να κουράζει τον καρπό. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του είναι ο αισθητήρας HERO 2 που προσφέρει ανάλυση μέχρι 44.000 DPI και εξαιρετική ακρίβεια παρακολούθησης, με μέγιστη ταχύτητα κίνησης πάνω από 888 ips (ίντσες ανά δευτερόλεπτο).

Η τεχνολογία LIGHTSPEED ασύρματης σύνδεσης εξασφαλίζει πολύ χαμηλή καθυστέρηση με polling rate 8.000 Hz, δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ ποντικιού και υπολογιστή γίνεται με αστραπιαία ταχύτητα 0,125 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τα optical switches του συνδυάζουν γρήγορη απόκριση και αντοχή πολύ ανώτερη από τους συμβατικούς μηχανικούς, προσφέροντας παράλληλα ένα τυπικό, ικανοποιητικό “κλικ”.

Το Pro X Superlight 2c έρχεται με πέντε προγραμματιζόμενα κουμπιά, που μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του λογισμικού Logitech G HUB, το οποίο επιτρέπει την αλλαγή DPI, τον επαναπρογραμματισμό κουμπιών, την επιλογή polling rate και την αποθήκευση έως πέντε προφίλ χρήστη απευθείας στη μνήμη του ποντικιού. Επίσης, υποστηρίζει και το POWERPLAY, το σύστημα ασύρματης φόρτισης της Logitech, ώστε να μπορείτε να το φορτίζετε συνεχώς χωρίς διακοπές στο gaming.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αγγίζει τις 95 ώρες συνεχούς χρήσης, μειώνοντας στο ελάχιστο τις φορές που θα χρειαστεί να κάνετε επαναφόρτιση μέσω της θύρας USB-C, η οποία έχει αντικαταστήσει το παλιό micro-USB για πιο γρήγορη και αξιόπιστη φόρτιση. Η βάση του ποντικιού είναι κατασκευασμένη από PTFE (τεφλόν) χωρίς πρόσθετα υλικά, με καμπυλωτές άκρες για ομαλό και ακριβό «γλίστρημα» σε κάθε επιφάνεια, είτε πρόκειται για ύφασμα gaming mouse pad είτε για σκληρό γραφείο, εξασφαλίζοντας ελαφρύ και ανεμπόδιστο έλεγχο σε κάθε κίνηση.

Το σχέδιο του ποντικιού διατηρεί τη γνωστή στιβαρή αισθητική της σειράς Pro X Superlight, αλλά σε πιο compact μέγεθος, ώστε να ταιριάζει καλύτερα σε μικρότερα χέρια ή σε όσους προτιμούν πιο ανατομικό και ελαφρύ ποντίκι χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση. Είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα: μαύρο, λευκό και ματζέντα, για να ταιριάζει με το υπόλοιπο gaming setup.