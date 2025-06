Πέντε μπάντες που θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το συναυλιακό καλοκαίρι πλησιάζει και το ελληνικό κοινό περιμένει ήδη να απολαύσει μερικές από τις πιο hot μπάντες, στην πρώτη τους live εμφάνιση στη χώρα μας.

Κάθε καλοκαίρι που τελειώνει, ανοίγει ένας νέος κύκλος αγωνίας για τις συναυλίες του επόμενου καλοκαιριού. Περιμένεις καλλιτέχνες που είδες και θες να ξαναδείς με την πρώτη ευκαιρία, ονόματα που επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από καιρό. Τίποτα, όμως, δεν συγκρίνεται με τον ενθουσιασμό που σου προκαλεί η ανακοίνωση πως μια από τις αγαπημένες σου μπάντες έρχονται για πρώτη τους συναυλία στη χώρα μας.

Είναι αυτές οι στιγμές που κανονίζεις από τώρα άδεια για να είσαι από νωρίς στις πρώτες σειρές. Είναι η ανυπομονησία για μια one of a kind εμπειρία, η συνειδητοποίηση πως θα είσαι παρών εκεί που γράφεται η ιστορία. Κάθε ‘’πρώτη φορά’’ για μια μπάντα ή έναν καλλιτέχνη σε μια χώρα σηματοδοτεί άλλωστε… one for the books, μια εμπειρία που όλοι θα ‘’μαρκάρουν’’ στις αναμνήσεις τους.

Το φετινό καλοκαίρι δεν είναι λίγα τα ονόματα που θα παρελάσουν για το πρώτο τους εν Ελλάδι live show. Και τους περιμένουμε πώς και πώς. Λίγο πριν την έναρξη της φεστιβαλικής περιόδου και του καλοκαιριού, πάμε να δούμε μερικές από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις πρωτοεμφανιζόμενων groups, στην Αθήνα και την Πλατεία Νερού συγκεκριμένα, ως μέρος του γεμάτου φετινού line-up του Release Athens.

Avenged Sevenfold

Οι Έλληνες φαν της rock και της metal περίμεναν καρτερικά και σίγουρα πετάχτηκαν από τις θέσεις τους στην είδηση πως οι θρυλικοί Καλιφορνέζοι, Avenged Sevenfold έρχονται Ελλάδα.

Μετά από 26 χρόνια καριέρας, 8 studio άλμπουμ (5 εκ των οποίων πλατινένια στις ΗΠΑ), εκατοντάδες live shows σε κάθε γωνιά του πλανήτη κι αμέτρητα accolades στο ενεργητικό τους, οι A7X ετοιμάζονται να τα «σπάσουν» στη σκηνή του Release Athens, εγκαινιάζοντας καλύτερα από τον οποιονδήποτε το φετινό φεστιβάλ στις 7 Ιουνίου.

Με πάνω από 10 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και δεκάδες κομμάτια με πάνω από 200 εκατομμύρια streams έκαστος, οι Αμερικανοί αποτελούν ένα από τα σήματα κατατεθέν της rock στον 21ο αιώνα και βρίσκονται σε φάση διαρκούς εξέλιξης, υποσχόμενοι ένα ντεμπούτο που θα συζητιέται για χρόνια. Άλλωστε, όσο κι αν ο ήχος της μπάντας δοκιμάζεται σε διάφορα πεδία διατηρώντας ζωντανό τον πειραματισμό και τη φρεσκάδα, ένα πράγμα παραμένει αναλλοίωτο: η έφεσή τους στα εντυπωσιακά live performances!

Sprints

Εκτός από τα μεγαθήρια που έρχονται έστω και με καθυστέρηση για το πρώτο τους live, είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις στην ελληνική σκηνή τα next big things της διεθνούς βιομηχανίας. Κι ως ένα τέτοιο μπορούν να χαρακτηριστούν με ευκολία οι Sprints, μια post-punk αποκάλυψη της τελευταίας πενταετίας που συγκεντρώνει διαρκώς πόντους από κριτικούς και fandom.

Οι Ιρλανδοί με frontwoman και πυρήνα τους τη χαρισματική Karla Chubb, δημιουργήθηκαν το 2019 ξεκινώντας από το φάσμα του punk rock και garage punk, κάνοντας αίσθηση με τα δύο πρώτα τους EP, ‘’Manifesto’’ και ‘’Modern Job’’ ως το 2022.

Πλέον, μετά και την κυκλοφορία του debut άλμπουμ τους ‘’Letter to Self’’ το 2024, βρίσκονται στο απόγειο της καλλιτεχνικής τους πορείας, αποτελώντας μια από τις κινητήριες δυνάμεις του ιρλανδικού και βρετανικού indie rock, μαζί με τους Idles και τους συμπατριώτες τους, Fontaines D.C. που θα τιμήσουν επίσης τη σκηνή του Release Athens. Και φυσικά με πολλά ακόμα επίπεδα μπροστά τους για να… ξεκλειδώσουν. Η πρώτη τους συναυλία στην Ελλάδα, έτσι, μοιάζει να έρχεται στη σωστή στιγμή!

Bob Vylan

Κάθε πρώτη απορία γύρω τους έχει να κάνει με το όνομα. «Σίγουρα θα έχουν κάποια μουσική επιρροή από τον Bob Dylan. Καμία απολύτως. Το μόνο σχετικό στην περίπτωση των εναλλακτικών rockers από το Λονδίνο είναι το ομόηχο stage name που επέλεξαν να φέρουν αμφότεροι.

Βλέπετε, ο Bobbie (Vylan) και ο Bobby (Vylan) συναντήθηκαν στο Ίπσουιτς και μαζί προσφωνούνται ως ‘’The Bobs’’, αποκρύπτοντας έτσι την πραγματική τους ταυτότητα.

Η συνύπαρξή τους φέρνει εκτός από μυστήριο κι ένα απρόσμενο μείγμα βρετανικής hip hop κουλτούρας μαζί με στοιχεία ρετρό ηλεκτρονικής μουσικής (grime). Στο κέντρο τους, όμως, η punk είναι ο χώρος από τον οποίο πηγάζουν τη δική τους, ξεχωριστή ενέργεια.

Αυτήν που θα εμφυσήσουν χωρίς αμφιβολία και στο ελληνικό κοινό στις 4 Ιουλίου, λειτουργώντας ως ιδανικό fit στη βραδιά των Prodigy.

Με δηλωμένο θαυμαστή τους τον Iggy Pop, οι Bob Vylan βρίσκονται σε εντυπωσιακή τροχιά την τελευταία τριετία με sold-out περιοδείες στη Μεγάλη Βρετανία (συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Electric Ballroom στο Λονδίνο) αλλά και εμφανίσεις σε αμέτρητα φεστιβάλ όπως το Glastonbury και τα Download, Reading, Pukkelpop, μεταξύ πολλών άλλων.

Haken

Η δύση του φετινού Release Athens θα οριστεί από μια συνύπαρξη… metalτόνων. Οι Dream Theater μαζί με τους Mastodon στις μεγάλες τους επιστροφές, παρέα με έναν ενθουσιώδη newcomer. Ο λόγος για τους Haken, μια καθιερωμένη ισχύς της βρετανικής και ευρωπαϊκής progressive metal σφαίρας την τελευταία 15ετία, η οποία επιτέλους θα θέσει τους κανόνες της σε ελληνικό έδαφος.

Έχοντας καθιερωθεί ως μια από τις πιο συνεπείς και συνάμα θαρραλέες δυνάμεις του genre, οι Λονδρέζοι έρχονται στη χώρα μας ίσως στο peak της τόλμης και της τέχνης τους. Ο πιο πρόσφατος δίσκος τους, “Fauna” (2023), το πιο πολύπλευρο και συναρπαστικό άλμπουμ της καριέρας τους, επιβεβαιώνοντας την αδιαμφισβήτητη θέση τους ως μια από τις σημαντικότερες progressive μπάντες της γενιάς τους

Κάθε τους δίσκος, άλλωστε, είναι διαφορετικός και χαρακτηρίζεται έτσι κι αλλιώς από ατρόμητες συνθέσεις τους και επιβλητικά φωνητικά. Το ντεμπούτο τους, “Aquarius” (2010), έδωσε από μόνο του νέα πνοή στη βρετανική progressive σκηνή ενώ το “The Mountain” που ακολούθησε– ένα avant-garde αριστούργημα με επιρροές από Metallica και Soft Engine μαζί το πειραματικό “Affinity” (2016) που πατάει στην παράδοση των 80s, λειτουργούν ως μια άρρηκτη αλυσίδα ποιότητας και ταυτότηχας που στην οποία έχουν δέσει οι Haken την καριέρα τους. Το πρώτο τους live στην Ελλάδα θα είναι με μια λέξη: Εμπειρία.

Glass Beams

Τρεις instrumentalists που φοράνε χρυσές, ινδικότροπες μάσκες και παίζουν ψυχεδελικό, ανατολίτικο ροκ. Αν αυτό το blend δεν εξάπτει ήδη τη φαντασία, τότε ο ήχος τους το κάνει σίγουρα.

Οι Glass Beams ξεφύτρωσαν πρόσφατα σαν ένα διαχρονικό alt-rock σχήμα που έχει διανύσει χιλιόμετρα και κυρίως, έχει διαμορφώσει ήδη την ταυτότητά του. Στην ουσία, ξέρουν τόσο καλά τι είναι αυτό που κάνουν καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Μέσα σε λίγα χρόνια και μετά τις κυκλοφορίες των EP, Mirage και Mahal, ο Raja Silva-το μόνο μέλος που έχει αποκαλύψει το πρόσωπο πίσω από τη μάσκα και οι επιρροές του οποίου έχουν ορίσει την ηχητική γέφυρα της μπάντας μεταξύ Δύσης και Ινδίας- και οι συνοδοιπόροι του κέρδισαν την προσοχή του κοινού και πηγαίνουν από περιοδεία σε περιοδεία.

Το psychedelic συναντά το surf rock και τα ινδικά έγχορδα και μελωδίες, σε ένα πραγματικό μουσικό ταξίδι που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο live. Αυτή θα είναι η πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, μαζί με τους Sprints και τους Idles στις 18 Ιουνίου, και αν μη τι άλλο, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.