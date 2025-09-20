Obnoxious Kas: Όλα για τον Kas

Ο ράπερ που έχει φτιάξει το όνομά του με κόπο, πάθος και αληθινή αγάπη για το ραπ. Ωραίος τύπος που κερδίζει τον σεβασμό μας.

Η ρίμα φέρνει χρήμα ή και όχι. Παρασύρεσαι από το ρεύμα και το hype, το bling-bling των λαμπερών πετρών και τη διαφήμιση της κενοδοξίας των δήθεν σκληρών και δήθεν έντιμων λόγων. Η ρίμα, οι «μπάρες», το «μπιτ», το flow και ο τρόπος παράδοσης δεν λένε τίποτα από μόνα τους. Αυτοί που θέλουν άμεση εξαργύρωση του μικρού κόπου τους, σκέφτονται το cash. Αυτοί που δουλεύουν με προοπτική να συναντήσουν τη σταθερότητα του χρόνου, σκέφτονται Kas. Ομόηχες λέξεις, αλλά άλλοι κόσμοι και άλλοι δρόμοι. Το ένα είναι υλικό και διαμορφώνει υλικές συνειδήσεις και υλικές καταστάσεις. Το άλλο είναι καλλιτεχνικό όνομα και στους άυλους δρόμους της τέχνης αφήνεται και δοκιμάζεται. Το πρώτο έχει ένα λεπτό, σχεδόν άηχο άγγιγμα και το δεύτερο είναι γεμάτο ένταση, αγωνία, πάθος, ανησυχία, προσπάθεια και καθόλου σίγουρη πορεία. Το ένα έχει να κάνει με τη «μαγκιά» που φαίνεται και το άλλο έχει να κάνει με τη μαγκιά που κερδίζεται κάθε μέρα, μέτρο-μέτρο, στίχο-στίχο. Στην πρώτη έννοια, λέξη, μπορούν να μπουν όλοι όσοι λυσσάνε για το στιγμιαίο και το ατσαλάκωτο. Στη δεύτερη λέξη χωρά μια περσόνα, ένα άτομο, ένας ραπ καλλιτέχνης που «ζυγίζει» καλά τα λόγια του και οι ρίμες του είναι το νόμισμά του. Κυρίες και κύριοι δώστε αγάπη και σεβασμό στον Obnoxious Kas.

Είναι η πρώτη ύλη, είναι η πρόκληση



Το κείμενο αυτό προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εφήμερη ματαιοδοξία και στην ουσία της αντιπαράθεσης. Ο Kas είναι η πρώτη ύλη και η πρόκληση. Το ραπ του είναι το πεδίο δοκιμασίας, διαλόγου και αντιλόγου. Κάποιος φίλος σου είπε το όνομά του και εσύ το έψαξες και όταν το βρήκες ρώτησες: Για τον Obnoxious Kas μιλάμε; Η απάντηση ήταν καταφατική και τώρα ξεκίνησε να ξετυλίγεται το ηλεκτρονικό χαρτί. Άνοιγμα της μηχανής αναζήτησης, των πλατφορμών ροής περιεχομένου και μετά «κλικ» στο play. Ο ράπερ ξεδιπλώνεται και γίνεται το flow που ήθελες, γίνεται η ροή που σε παρασέρνει και στη σκέψη, στην καρδιά σου μπαίνει.

Ο Kas τιμά τον ραπ λόγο με στίχους καλά επεξεργασμένους και φερμένους από τα βάθη της ψυχής, της κοινωνίας. Ακούς τον τρόπο που επικοινωνεί και νιώθεις την αμεσότητα και την ορμή αυτού που μάχεται να περάσει το μήνυμά του. Μια ενέργεια που ρέει και διαχέεται από το μυαλό στο στόμα και από εκεί στο μικρόφωνο και στον ακροατή, στο κοινό. Η ευθεία προσέγγιση του Kas είναι αληθινή και περνά μέσα από old school μονοπάτια. Η ανυπόκριτη εκφραστική ειλικρίνεια επιβεβαιώνει τη στιχουργική δεινότητα και την αφηγηματική ικανότητα. Ε, όταν υπάρχει και αντάξια παραγωγή, δημιουργούνται «δισκάρες» (sic), όπως το LP «Οι προβληματικές μέρες του Obnoxious Kas» (2020).

Έρχεται νέος δίσκος



Ο Obnoxious Kas ετοιμάζει νέο δίσκο σε παραγωγή Ογδοντά4 και αυτά είναι πολύ, πολύ, πολύ καλά νέα. Ταλέντο, εμπειρία, δημιουργική ανησυχία, μελωδίες που δεν προσπερνάς, δύναμη, εντιμότητα και αληθινός πάθος για το ραπ παιχνίδι. Ο μισός δίσκος γράφτηκε στη Σόφια και ο υπόλοιπος στην Αθήνα και με τον Kas κολλάς, μένεις και επαναλαμβάνεις τα κομμάτια του.

Αυτός ο ράπερ δεν δείχνει να βιάζεται και ό,τι κάνει το κάνει με προσοχή και σεβασμό. Δουλεύει πάνω στο ύφος, στον στίχο και στον τρόπο που θα «τρέξει» πάνω στο «μπιτ» και στην παραγωγή των κομματιών, των δίσκων. Το παραδοσιακό, διαχρονικό, ραπ υπόβαθρο, ανελέητο boom bap (από κοντά και το drill), συντρέχει με την άνεση, το σίγουρο attitude και τη σωστή προσαρμογή της φωνής στον ρυθμό και στην ατμόσφαιρα που φτιάχνει το εκάστοτε κομμάτι. Ο Kas, μετά το «Οι προβληματικές μέρες του Obnoxious Kas» έδωσε το άλμπουμ «Ali» (2022). Και πρέπει να του δώσεις την απόλυτη προσοχή σου για να εντοπίσεις του ουσιαστικούς στίχους, τα λυρικά στοιχεία στον ρυθμό και τη φωνή, την αφήγηση… Και λίγο πριν το φινάλε του κειμένου σημειώστε: Ο Obnoxious Kas γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Πάτρα. Εκτός πρωτεύουσας τα πράγματα ήταν δύσκολα, είναι, για την διάδοση της ραπ έκφρασης. Το σινγκλ «Η μέρα μας θα έρθει» είναι αυτό από το οποίο θα κάνετε την αρχή και μετά θα «λιώσετε» τα δύο του άλμπουμ. Αυτά. Και όλα γίνονται για τον Kas.

