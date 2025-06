Πέντε λόγοι για να μη χάσεις το Release Athens αν είσαι μεταλάς

Το Release Athens ετοιμάζεται να βάλει «φωτιά» στη μουσική σκηνή της Αθήνας αυτό το καλοκαίρι. Κι αν είσαι φαν της metal, έχεις πέντε σοβαρούς λόγους να το περιμένεις πώς και πώς.

Το καλοκαίρι βρίσκεται προ των πυλών και ο συναυλιακός «πυρετός» ανεβαίνει… επικίνδυνα. Η ώρα που θα πάρεις τους φίλους σου και θα παρακολουθήσετε από κοντά τους καλλιτέχνες που περιμένατε εδώ και μήνες, έχει σχεδόν φτάσει.

Στην Πλατεία Νερού, αν προσπαθήσεις πολύ, ίσως ακούσεις από τώρα τα riffs και την ηχητική λάβα που αναμένεται να ξεχειλίσει σε λίγες εβδομάδες από την κεντρική σκηνή. Θα φροντίσουν για αυτό μερικές από τις πιο hot μπάντες αυτή τη στιγμή από τον χώρο της metal.

Κάθε ακραιφνής metalάς θα έχει την τιμητική του στο φετινό Release Athens και ιδού πέντε σοβαροί λόγοι για να μη χάσεις τη μουσική δράση αν είσαι λάτρης του genre.

Το ελληνικό ντεμπούτο των Avenged Sevenfold

Μετά από τρεις δεκαετίες σταδιακής καταξίωσης στην αμερικανική rock βιομηχανία, ήρθε επιτέλους η ώρα να τους απολαύσει και το ελληνικό κοινό. Οι Καλιφορνέζοι τεχνίτες του heavy metal και του hard rock, έχοντας εξελίξει τον ήχο τους τα τελευταία χρόνια με progressive και πειραματικά στοιχεία, καταφτάνουν στη σκηνή του Release Athens (7/6) ίσως στην πιο ώριμη φάση τους με σκοπό να εμφυσήσουν στο κοινό μέσα σε μία βραδιά όλη την ενέργεια και τον παλμό της πλούσιας δισκογραφίας τους.

Οι A7X μετρούν στο ενεργητικό τους οκτώ studio άλμπουμ με πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και δύο συνεχόμενους δίσκους Νο. 1 στο Billboard 200 (το "Nightmare" του 2010 και το "Hail To The King" του 2013). Δείγματα της πρωτοκαθεδρίας τους στην αμερικανική metal και όχι μόνο σκηνή στον 21ο αιώνα.

Σχηματισμένοι το 1999 ως metalcore συγκρότημα, οι M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ και Brooks Wackerman έφτασαν στην πρώτη τους μεγάλη επιτυχία με την κυκλοφορία του "City of Evil" το 2005 και του υμνητικού single "Bat Country", και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Τι κι αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στους Deathbats, το όνομα των σκληροπυρηνικών φαν του συγκροτήματος; Τι κι αν απλά είσαι παθιασμένος metalcore; Οι Avenged Sevenfold έρχονται στη χώρα μας για να… αποδείξουν τη φήμη τους ως μια από τις πιο εντυπωσιακές live μπάντες στον πλανήτη με πλήθος sold out show στο ενεργητικό τους, και δεν πρέπει να το χάσεις.

Ακρόαμα στο Θέατρο του Ονείρου

Με τον όρο «Θέατρο του Ονείρου» πιθανότατα το μυαλό του ποδοσφαιρόφιλου θα πήγαινε στο «Ολντ Τράφορντ», το μυαλό όμως κάθε μεταλά πηγαίνει κατευθείαν στους Dream Theater. Την ίδια χρονιά που οι Avenged Sevenfold θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην Ελλάδα, ο άλλοτε ντράμερ τους, Mike Portnoy επιστρέφει στη χώρα μας λίγες εβδομάδες αργότερα (23/7) με την μπάντα που συνίδρυσε στα τέλη των 80s παρέα με τους John Petrucci και John Myung στο ξακουστό Berklee College.

Σχεδόν 15 χρόνια μετά το «σχίσμα» στην μπάντα και λιγότερο από δύο χρόνια μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του Portnoy, οι Dream Theater έρχονται στη σκηνή του Release Athens για μια… παράσταση heavy metal από τους μετρ του είδους, έχοντας μάλιστα να παρουσιάσουν νέο υλικό, μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του 16ου κατά σειρά άλμπουμ τους, Parasomnia, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αν είσαι φαν λοιπόν της heavy metal, δεν γίνεται να μην αδημονείς για το live μιας μπάντας με εντυπωσιακή δισκογραφία, κι ακόμα πιο εντυπωσιακή έφεση στις δυναμικές live εμφανίσεις. Στο ενεργητικό τους θα βρει κανείς ορισμένα αδιαμφισβήτητα αριστουργήματα όπως τα θρυλικά “Images And Words” (1992), “Awake” (1994), “Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory” (1999) και “Six Degrees Of Inner Turbulence” (2002), αλλά και τα πιο πρόσφατα “The Astonishing” (2016) και “A View From The Top Of The World” (2021). Το τελευταίο τους χάρισε και το πρώτο Grammy της καριέρας τους στην κατηγορία Best Metal Performance για το «The Alien».

Λάμψη Grammy και Ολυμπιακών Αγώνων από τους Gojira

Οι μνήμες από την επική και φαντασμαγορική εμφάνιση στην Κονσιερζερί του Παρισιού δεν έχουν ακόμη ξεθωριάσει. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, μία metal μπάντα εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης και έδωσε το performance της ζωής της. Ήταν οι Gojira, με τη συνοδεία της υψιφώνου, Marina Viotti και την Μαρία Αντουανέτα να δίνει το σύνθημα με το κομμένο κεφάλι της από τα κάγκελα της περίφημης φυλακής της.

Το Mea Culpa (Ça Ira) μετέτρεψε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της γαλλικής επανάστασης σε ένα metal act που έκλεψε την παράσταση από το πρώτο κιόλας βράδυ, φτάνοντας τις 5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και χαρίζοντας στην μπάντα από τις παρυφές των Πυρηναίων το πρώτο τους βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Metal Performance.

Φυσικά, αυτό δεν ήταν η αρχή παρά μόνο το peak μιας αξιοσημείωτης πορείας που κρατά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Ωθούμενοι από τη φιλοσοφική ανησυχία και την περιβαλλοντική συνείδηση του frontman, Joe Duplantier και μέσα από συναισθηματικούς, σκοτεινούς και συντριπτικούς στίχους και ύμνους με ρίζες στο death metal, οι Gojira (Joe και Mario Duplantier και τους Christian Andreu και Jean-Michel Labadie) σπάνε τις νόρμες συνδυάζοντας progressive, technical death metal, thrash και tribal ήχο.

Και με δεδομένη τη δεινότητά τους στο performing, η εμφάνισή τους στο Release Athens αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Lacuna Coil, οι συνήθεις ύποπτοι

Πριν το γαλλικό κυρίως πιάτο, η 19η Ιουλίου θα αρχίσει με ένα αγαπημένο ιταλικό ορεκτικό από το πρώτο ράφι.

Οι Lacuna Coil, μία από τις πιο ενθουσιώδεις και διαχρονικές μπάντες της Ευρώπης με… ειδίκευση στο goth metal, έρχονται για μια ακόμα φορά στην Ελλάδα για να αφήσουν το ξεχωριστό τους αποτύπωμα.

Ξεπηδώντας στο δεύτερο μισό των 90s μέσα από την underground σκηνή του Μιλάνου και συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τα βαριά riffs με τις χαρισματικές ερμηνείες της Christina Scabbia και του Andrea Ferro, η μπάντα κατάφερε πολύ σύντομα να ξεχωρίσει και το 2002, με την κυκλοφορία του τρίτου τους δίσκου “Comalies”, οι Lacuna Coil απέκτησαν φανατικό κοινό και γνώρισαν τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η φετινή χρονιά τους βρίσκει σε μια από τις κορυφαίες στιγμές της ήδη πλούσιας καριέρας τους, αφού η πρόσφατη κυκλοφορία του «Sleepless Empire», του δέκατου δίσκου τους, γνωρίζει την αποθέωση από σύσσωμο τον μουσικό τύπο που αναγνώρισε την ικανότητα τους να παραμένουν πιστοί στις ρίζες τους, εξελίσσοντας ταυτόχρονα τον ήχο τους.

Το Σάββατο 19 Ιουλίου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε από κοντά, μετά από πολλά χρόνια, μια μπάντα που μοιάζει να βρίσκεται στο απόγειο της δημιουργικής της πορείας και που, μαζί με τους σπουδαίους Gojira, θα μας χαρίσουν μια από τις πλέον αξέχαστες βραδιές του Release Athens.

Η σφραγίδα των Mastodon

Τη βραδιά των Dream Theater δεν θα μπορούσε να ενισχύσει καλύτερα μια μπάντα με τις ίδιες ρίζες. Συγκεκριμένα, από την ίδια πόλη. Από την Ατλάντα των ΗΠΑ, εκεί όπου οι Mastodon συνέχισαν την παράδοση της modern era του αμερικανικού heavy metal, αφήνοντας το δικό τους στίγμα στις τρεις δεκαετίες που ακολούθησαν.

Troy Sanders, Bill Kelliher και Brann Dailor επιστρέφουν στη χώρα μας, για πρώτη φορά χωρίς τον Brent Hinds με τον οποίο χώρισαν δρόμους τον περασμένο Μάρτιο, αλλά διατηρώντας ακατάπαυστα τη φλόγα του Μαστόδοντα που έχει χαρίσει τα κλασικά πια “Blood Mountain” (2006) και “Crack the Skye” (2009). Άλμπουμ που τους χάρισαν παγκόσμια αναγνώριση και προσέφεραν στο κοινό τους 2 αριστουργήματα που θα μνημονεύονται για πολλά χρόνια, εξελίσσοντας παράλληλα τον heavy metal ήχο.

Όπως και με τους Dream Theater αλλά και τους Gojira, οι Mastodon έχουν προσθέσει επίσης στο παλμαρέ τους βραβείο Grammy για Best Metal Performance, όντας οι πρώτοι χρονικά μάλιστα που βραβεύτηκαν το 2018 για το Sultan’s Curse από το ‘’Emperor of Sand’’ του 2017, το οποίο περιλάμβανε μάλιστα και τη μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία ως τώρα, το ‘’Show Yourself’’ που σκαρφάλωσε μέχρι το Νο4 του Billboard Mainstream Rock Chart την ίδια χρονιά.