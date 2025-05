Vikkie: «Born to panic»

Το πρώτο άλμπουμ της ράπερ είναι «φωτιά»! Ασταμάτητοι ρυθμοί, δυνατά flow και γεμάτη ενέργεια ατμόσφαιρα.

Όταν είχαμε ακούσει πρώτη φορά αυτή τη ραπ φωνή… Όταν σκεφτήκαμε μα, πώς το κάνει; Όταν τη βάλαμε δίπλα σε ξένους ράπερ… Όταν ψάχναμε το ψεγάδι στην αφήγηση και στο flow… Όταν καταλάβαμε ότι αυτός που κάνει είναι μοναδικό, κι ας το κάνει στη μικρή αγορά της Ελλάδας… Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η καλλιτέχνιδα έχει θάρρος για να τα βάλει με θεούς και δαίμονες… Όταν την ακούγαμε σε κάθε ευκαιρία και αμέσως λέγαμε εδώ χτυπά η καρδιά της ραπ… Όταν «έφτυνε» τις ρίμες της με το άνετο και σκληρό ύφος… Όταν οι «μπάρες» της σε έκαναν να μετράς ξανά και ξανά… Όταν έμπαινες στις γνωστές πλατφόρμες για να την ακούσεις να τα δίνει όλα μπροστά στο μικρόφωνο… Όταν ανακαλύψαμε τη Vikkie «κολλήσαμε» άσχημα. Μας εντυπωσίασε, μας κέρδισε και μας παρέσυρε στον ρυθμό, στα «μπιτ», στη δημιουργία της. Δεν υπάρχει άλλη σαν αυτήν και περιμέναμε με αληθινή αγωνία την πρώτη της ολοκληρωμένη δουλειά. Ξέρουμε πόσο αγαπάει αυτό που κάνει, ξέρουμε ότι βαδίζει σε έναν ριψοκίνδυνο δρόμο και ξέρουμε ότι παραμένει ξεχωριστή. Το πρώτο άλμπουμ ήρθε και έχει τον τίτλο που της ταιριάζει: «Born to panic». Αυτή η ράπερ έχει ταλέντο, τη σωστή ενέργεια και το πάθος που χρειάζεται για να ξεχωρίζει.

Έχει ξεχωριστή θέση για μας



Η Vikkie, ως ράπερ, στη δική μας αξιολόγηση κατέχει ξεχωριστή θέση. Γιατί; Διότι το αγγλόφωνο ραπάρισμά της δεν μπορεί να βρει μέτρο σύγκρισης. Στην απορία μα καλά, γιατί κάποιος να κάνει στην Ελλάδα αγγλόφωνο ραπ;, η απάντηση είναι γιατί έτσι θέλει και γιατί, κυρίως, μπορεί. Το πρώτο μας κομμάτι γι’ αυτήν είχε τίτλο «Παίζει σε κάθε γειτονιά» και εννοούσαμε εντός και εκτός Ελλάδας. Η Vikkie κατάφερε να δώσει αξία σε κάτι που σχεδόν όλοι το προσπερνούν στην Ελλάδα: την προσπάθεια να ραπάρει κάποιος στη μητρική γλώσσα του είδους. Αυτή το έκανε και είμαστε σίγουροι ότι τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει.

Το «Born to panic» έχει την εξωστρέφειά της, την ευδιαθεσία της και τη σιγουριά της. Αν ακούσεις προσεκτικά κάθε κομμάτι, θα νιώσεις το θάρρος και την κατά μέτωπο απεύθυνση. Το in your face attitude βρίσκει τη μορφή και τα λόγια του και η γλώσσα ξεπερνά το δήθεν και γίνεται 100% αυθεντική. Η ξεγνοιασιά και η ευφοριά που προκαλεί η ραπ μουσική είναι εδώ και σε παρασύρει στον ρυθμό της. Στο «Born to panic» νιώθεις την κουλτούρα του μουσικού είδους και τα vibes του που δεν γνωρίζουν από σύνορα και περιορισμούς. Αυτ το άλμπουμ είναι ελληνικό και σφραγισμένα με ύφος «made in USA».

Χαίρεσαι να το ακούς



Το «Born to panic» αποτελείται από 11 κομμάτια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε την παραγωγή του BLK CLD, σταθερός συνεργάτης της Vikkie εδώ και χρόνια. Η καλή τους σχέση, ο τρόπος που καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο δίνουν πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Τα «μπιτ» ανοίγουν τον δρόμο για τα γερά «πατήματα» της ράπερ, οι προσθήκες, ηχητικές, λεκτικές, ο τρόπος που ξεδιπλώνεται ο ρυθμός, γιγαντώνουν τη φωνή και το flow της Vikkie. Τα προσεκτικά ενταγμένα sample και η ατμόσφαιρα που δίνουν τα ηχητικά τοπία δημιουργούν προσμονή για το εκφραστικό ξέσπασμα. Και σε όλο αυτό το σκηνικό, οι στίχοι της Vikkie «συνομιλούν» με τις προθέσεις και τη διάθεση του παραγωγού. Το στιχουργικό πεδίο εντάσσεται αρμονικά σε αυτό της παραγωγής και το ένα ανεβάζει το άλλο.

To «Born to panic» χαίρεσαι να το ακούς, χαίρεσαι να «χάνεσαι» μες τον κόσμο του, μες το πολύχρωμα ηλεκτρισμένο τοπίο του. Κάθε κομμάτι έχει την αξία του και σε καθένα η Vikkie τα δίνει όλα. Παρ’ όλα αυτά, θα σταθούμε λίγο παραπάνω στα «Wonder», «Mama», «Gambit», «Different», «All the ladies». Το άλμπουμ παίζει ήδη στο Spotify και το «Wonder» έχει ανέβει και στο YouTube. Καλοτάξιδο Vikkie!

*Η Vikkie σε Spotify, Instagram και στο κανάλι του «UNTD» στο YouTube