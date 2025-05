Ο Τραμπ... τελειώνει τους ξένους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ

Η κυβέρνηση Τραμπ προκάλεσε πανικό στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ανακαλώντας την άδεια εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών. Η απόφαση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη νομική κατάσταση χιλιάδων φοιτητών και ανοίγει νέο μέτωπο στη σύγκρουση μεταξύ Λευκού Οίκου και κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την Πέμπτη την άδεια του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ να εγγράφει διεθνείς φοιτητές, προκαλώντας χάος στο φημισμένο πανεπιστήμιο της Ivy League και θέτοντας σε κίνδυνο τη νομική υπόσταση πάνω από το 25% των φοιτητών του.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση στην προσπάθεια του Λευκού Οίκου να πιέσει το πανεπιστήμιο να αναθεωρήσει τις πρακτικές του στις εισαγωγές, στις προσλήψεις και στη διδασκαλία. Η απόφαση αναμένεται σχεδόν βέβαια να οδηγήσει σε νομική προσφυγή, καθώς το Χάρβαρντ βρίσκεται ήδη σε ενεργή αντιδικία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για το πάγωμα δισεκατομμυρίων σε χρηματοδοτήσεις έρευνας.

🚨BREAKING: Trump just BLOCKED Harvard's ability to accept international students after revoking hundreds of millions in federal funding from the university. No more educating the enemies of America with taxpayer money! Another major victory. pic.twitter.com/17rhunzwcl

Η απόφαση σόκαρε την κοινότητα των διεθνών φοιτητών του Χάρβαρντ, πολλοί εκ των οποίων ετοιμάζονται για την αποφοίτησή τους το επόμενο Σαββατοκύριακο. Περισσότεροι από 6.800 φοιτητές από το εξωτερικό είναι εγγεγραμμένοι φέτος στο Χάρβαρντ.

«Ειλικρινά, το μόνο που νιώθουμε αυτή τη στιγμή είναι θλίψη», δήλωσε ο 22χρονος φοιτητής Λέο Γκέρντεν από τη Σουηδία, ο οποίος σπουδάζει οικονομικά και πολιτική. «Έχω ζήσει μια απίστευτη εμπειρία εδώ. Το Χάρβαρντ ήταν πάντα σημείο συνάντησης των καλύτερων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Αν μας πάρουν αυτό, το Χάρβαρντ δεν θα είναι πια το ίδιο».

Ο Γκέρντεν σημείωσε ότι οι διεθνείς φοιτητές προσπαθούσαν ακόμα να κατανοήσουν τις πραγματικές συνέπειες της αλλαγής.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε ότι οι διεθνείς φοιτητές του Χάρβαρντ πρέπει να μεταγραφούν άμεσα σε άλλα πανεπιστήμια ή να κινδυνεύουν με απώλεια της νομικής τους υπόστασης στις ΗΠΑ.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86