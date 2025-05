Loreen: Από το πάνθεον της Eurovision, στη σκηνή του Release

Δύο χρόνια μετά την επιστροφή της στον θρόνο της Eurovision και την εκτόξευσή της στις παγκόσμιες λίστες του Spotify, η μία και μοναδική Loreen έρχεται για να αφήσει το αποτύπωμά της και στη σκηνή του Release Athens.

Ήταν Νοέμβριος του 2022 όταν τα σουηδικά ΜΜΕ κυκλοφορούσαν την είδηση-βόμβα πως η Loreen ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Melodifestivalen, τον σουηδικό «προθάλαμο» της Eurovision.

Κι αν για τους περισσότερους αυτή η είδηση σηματοδοτούσε αυτόματα όσα θα ακολουθούσαν έξι μήνες μετά στο Λίβερπουλ, τη δεύτερη νίκη της δηλαδή στον διαγωνισμό, οι αφοσιωμένοι φανς είχαν τις αμφιβολίες τους μετά από όσα είχαν γίνει στο Melodifestivalen του 2017, όταν είχε πάρει και πάλι μέρος με το ιδιαίτερο ''Statements'', μόνο και μόνο για να μην περάσει καν στον τελικό.

Τελικά η ισορροπία αποκαταστάθηκε. 11 χρόνια μετά το Euphoria που έμεινε στην ιστορία ως το απόλυτο Europop κομμάτι και η (νικητήρια) συμμετοχή που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Eurovision, η Loreen έδωσε στον κόσμο το ''Tattoo'', ένα υβρίδιο ατμοσφαιρικής electro-pop μπαλάντας και trance banger, με ένα hook που έμελλε να ακουστεί στα πέρατα της γης.

Με πάνω από 700 εκατομμύρια streams στο Spotify και το 7ο βραβείο-ρεκόρ στην ιστορία της Σουηδίας, το Tattoo τοποθέτησε τη Loreen ακόμα ψηλότερα στο πάνθεον του διαγωνισμού και την επανέφερε στην επιφάνεια, αποτελώντας την αρχή της πανάξιας, έστω και καθυστερημένης, εκτόξευσής της στην Ευρωπαϊκή mainstream pop σκηνή. Με αυτή την κεκτημένη ταχύτητα, πλέον, η καταξιωμένη power vocalist και μοναδική performer στο είδος της, έρχεται να προκαλέσει τη δική της ευφορία στη σκηνή του Release Athens στις 18 Ιουλίου, στην παρθενική της συναυλία στην Ελλάδα.

Loreen: Από το Euphoria σε φαινόμενο του Spotify

Η Loreen Talhaoui, με τις μαροκινές ρίζες, μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια με πέντε αδέρφια και βρήκε καταφύγιο στο τραγούδι από μικρή ηλικία. Το ντεμπούτο της στη μουσική βιομηχανία έγινε μέσω του τηλεοπτικού διαγωνισμού Swedish Idol, όπου κατέκτησε την τέταρτη θέση. Ακολούθησε μια περίοδος όπου εργάστηκε ως παραγωγός και σκηνοθέτης στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της στη μουσική.

Το 2011, κυκλοφόρησε το πρώτο της single, "My Heart Is Refusing Me", με το οποίο ντεμπούταρε στο Melfest δίχως να καταφέρει να βρεθεί στον τελικό. Ήταν, όμως, το κομβικό σημείο για τη μετέπειτα πορεία της και για την αυτοπεποίθηση και την καλλιτεχνική ελευθερία που έκανε σήμα κατατεθέν στα επόμενά της βήματα.

Έναν χρόνο μετά, ακολούθησε το “Euphoria” και η πρώτη θέση στη Eurovision. Ένα viral ραδιοφωνικό hit σε όλη την Ευρώπη, που έδωσε τη σκυτάλη στην επανακυκλοφορία του ‘’My Heart is Refusing Me’’ με νέα παραγωγή, η οποία επίσης έκανε θραύση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ραδιόφωνα.

Για αρκετά χρόνια έκτοτε, η Loreen χαρακτηρίστηκε από ασυνέπεια στις κυκλοφορίες της, αλλά βρήκε τον χώρο να τελειοποιήσει τη unique καλλιτεχνική της ταυτότητα. Τα εξωγήινα και παράλληλα αιθέρια vocals, η έμφαση στη λεπτομέρεια, η ενέργεια που καλλιεργεί και εκπέμπει στις live εμφανίσεις της, έγιναν όλα αναπόσπαστο μέρος του mantra που πρεσβεύει.

Το 2023, με το Tattoo, επανήλθε στη στρατόσφαιρα πιο αποφασισμένη από ποτέ. Έφτασε στην κορυφή των charts σε 19 χώρες, πραγματοποίησε μια μεγάλη sold-out περιοδεία στην Ευρώπη, εκτοξεύοντας τους followers της στο Spotify στα 13 εκατομμύρια και ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια streams, παγκοσμίως.

Έκτοτε, η Loreen συνεχίζει να κυκλοφορεί νέα μουσική, με το follow-up single του 2023 ‘’Is It Love’’ να κατακτά το ευρωπαϊκό airplay, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε τα εξίσου δυναμικά electro-pop singles “Warning Signs”, “Forever” και “Gravity”,

Όλα αυτά αποτελούν ένα teaser του επόμενου άλμπουμ της που το κοινό της περιμένει με αγωνία εδώ και καιρό. Παράλληλα, η Loreen ετοιμάζεται για μια νέα μεγάλη περιοδεία που θα την φέρει και στην Πλατεία Νερού, όπου μαζί με την Kylie Minogue θα στήσουν μια γιορτή αφιερωμένη στο χθες και το σήμερα της pop μουσικής.

Κλείσε το εισιτήριό σου για να την απολαύσεις από κοντά εδώ.