Ελ Σαλβαδόρ: Η καθημερινότητα των κρατουμένων στις «χειρότερες φυλακές του κόσμου» (vid)

Το πρώτο βίντεο από το εσωτερικό της φυλακής του Ελ Σαλβαδόρ αποκαλύπτει τις ανατριχιαστικές συνθήκες κράτησης και την τραγική πραγματικότητα για τους κρατούμενους.

Πλάνα από το εσωτερικό του Κέντρου Περιορισμού της Τρομοκρατίας (CECOT) του Ελ Σαλβαδόρ παρείχαν περισσότερες αποδείξεις για το πώς είναι οι συνθήκες στη φυλακή για τους κρατούμενους.

Το CECOT είναι αμφιλεγόμενο από τότε που άνοιξε, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως η «χειρότερη φυλακή του κόσμου», όπου οι συνθήκες έχουν περιγραφεί ως «απάνθρωπες» και «μαύρη τρύπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Οι κρατούμενοι ξυρίζουν τα κεφάλια τους κάθε πέντε ημέρες και ζουν σε κελιά που χωράνε μέχρι και 100 άτομα αλλά έχουν μόνο 80 κρεβάτια, τα οποία είναι μεταλλικά πλαίσια που δεν έχουν στρώματα. Τρώνε με τα χέρια τους και δεν έχουν τίποτα να κάνουν όλη μέρα εκτός από 30 λεπτά επιβλεπόμενης άσκησης, απλά μένουν πίσω από τα κάγκελα με ελάχιστες πιθανότητες να βγουν.

Μεταξύ των κρατουμένων είναι άνθρωποι που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έστειλε ανθρώπους στο CECOT παρά την απόφαση δικαστών ότι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το εσωτερικό του CECOT έριξε περισσότερο φως στο πώς είναι τα πράγματα για τους κρατούμενους εκεί. Δείχνει άνδρες να πιέζονται στα κάγκελα της φυλακής τους προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή των καμερών.

Το υλικό αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον Matt Gaetz, σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πέρυσι αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας της επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διαπίστωσε ότι «υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι ο εκπρόσωπος Gaetz παραβίασε τους κανόνες της Βουλής και άλλα πρότυπα συμπεριφοράς που απαγορεύουν την πορνεία, τον βιασμό ανηλίκων, την παράνομη χρήση ναρκωτικών, τα ανεπίτρεπτα δώρα, τις ειδικές χάρες ή προνόμια και την παρεμπόδιση της λειτουργίας του Κογκρέσου». Ο ίδιος αρνείται κάθε αδίκημα.

Εκτός από τα κελιά που μπορείτε να δείτε, το CECOT διαθέτει επίσης κελιά απομόνωσης, τα οποία είναι κάτι περισσότερο από τσιμεντένια κουτιά.

.@OANN EXCLUSIVE



FIRST LOOK at the deported Tren de Aragua gang members in El Salvador’s CECOT Prison with @realannapaulina @RepGonzalez @RepOgles



Full report Monday 9pm est pic.twitter.com/PVC0frnjFh