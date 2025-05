Ο Τραμπ εμπνεύστηκε ξανά από την «οθόνη»: Το τηλεοπτικό υπόβαθρο της επαναλειτουργίας του Αλκατράζ (vid)

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά την επαναλειτουργία του περιβόητου Αλκατράζ, ίσως έχει τηλεοπτικό υπόβαθρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την επαναλειτουργία της εμβληματικής φυλακής του Αλκατράζ, λίγες μόλις ώρες αφότου προβλήθηκε στην τοπική τηλεόραση η ταινία «Escape from Alcatraz» με τον Κλιντ Ίστγουντ. Η φυλακή-μουσείο, που λειτουργεί ως εθνικό πάρκο, φαίνεται να τον ενέπνευσε μέσα από τον φακό του... Χόλιγουντ.

Ο πρώην πρόεδρος ανάρτησε στο Truth Social: «Ανοικοδομήστε και ανοίξτε ξανά το Αλκατράζ!», χαρακτηρίζοντας τους εγκληματίες «παράσιτα της κοινωνίας» που πρέπει να απομονωθούν. Για τον Τραμπ, η Αμερική «παλιά ήξερε πώς να προστατεύεται από τον κίνδυνο» και θέλει να επαναφέρει εκείνες τις εποχές.

Το Σαββατοκύριακο (3-4/5), ο Τραμπ βρισκόταν στο Mar-a-Lago και φέρεται να είδε το φιλμ του 1979 δύο φορές. Ερωτηθείς για την απόφαση του, απάντησε: «Ήθελα πάντα να γίνω σκηνοθέτης. Το Αλκατράζ αντιπροσωπεύει κάτι ισχυρό: νόμο, τάξη, ισχύ».

Η ταινία βασίζεται στην πραγματική απόδραση των Φρανκ Μόρις και των αδελφών Άνγκλιν το 1962. Αν και ποτέ δεν εντοπίστηκαν, η ιστορία τους έγινε αντικείμενο θρύλου. Ο Τραμπ φέρεται να πίστεψε ότι «κανείς δεν ξέφυγε ποτέ», αγνοώντας τις ιστορικές αμφιβολίες για το αντίθετο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι βλέπει τηλεόραση 4-8 ώρες την ημέρα. Έχει πάρει αποφάσεις επηρεασμένος από τηλεοπτικά πρόσωπα ή ταινίες - χαρακτηριστικό παράδειγμα η χάρη στον Ντινές Ντ’Σούζα μετά από τηλεοπτική εμφάνιση του συγγραφέα.

