Τα Next Level Savings φέρνουν εκπτώσεις έως και 75% σε PS4 και PS5 games

Εκπτώσεις στο PlayStation Store

Η νέα προωθητική ενέργεια της Sony, με τίτλο Next Level Savings, ξεκινά σήμερα, 7 Μαΐου 2025, στο PlayStation Store, προσφέροντας σημαντικές εκπτώσεις σε μια ευρεία γκάμα παιχνιδιών για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η προωθητική ενέργεια καλύπτει τίτλους για PS5, PS4 και PS VR2, προσφέροντας επιλογές για όλους τους παίκτες. Από AAA τίτλους μέχρι indie διαμάντια, οι εκπτώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παιχνιδιών.

Η προσφορά περιλαμβάνει εκπτώσεις σε δημοφιλείς τίτλους όπως:

• The Crew: Motorfest – 70% έκπτωση

• Resident Evil 4 – 50% έκπτωση

• Diablo IV – Expansion Bundle – 40% έκπτωση

Επιπλέον, προσφορές υπάρχουν σε τίτλους όπως:

• Assassin’s Creed Mirage Master Assassin Edition

• Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Edition

• Castlevania Dominus Collection

• Brothers: A Tale of Two Sons Remake

• Call of Duty: Infinite Warfare – Legacy Edition

• Batman: Arkham Knight

• Aliens: Fireteam Elite

• Assetto Corsa Competizione

Η πλήρης λίστα των προσφορών είναι διαθέσιμη στο PlayStation Store.