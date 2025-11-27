Αυτά τα videogames έρχονται δωρεάν στην υπηρεσία PlayStation Plus τον Δεκέμβριο

Τα PS Plus games Δεκεμβρίου έρχονται με φόρα

Για τον Δεκέμβριο, η Sony ανακοίνωσε πέντε παιχνίδια που θα είναι διαθέσιμα για το πρόγραμμα PlayStation Plus Essential, ξεπερνώντας το συνηθισμένο αριθμό των 3 τίτλων ανά μήνα. Αυτά τα πέντε παιχνίδια θα μπορούν να κατέβουν από τις 2 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμα και για τα τρία επίπεδα συνδρομής PlayStation Plus: Essential, Extra και Premium.

Στη λίστα των παιχνιδιών περιλαμβάνεται το "Lego Horizon Adventures," μια οικογενειακή εκδοχή της ιστορίας του Horizon Zero Dawn, διαθέσιμη μόνο για το PS5. Το "Killing Floor 3," ένα παιχνίδι πρώτου προσώπου δράσης τρόμου για έως έξι παίκτες σε συνεργασία, επίσης αποκλειστικά για PS5.

Το "The Outlast Trials," το τρίτο παιχνίδι της σειράς Outlast και προοίμιο των μετέπειτα κυκλοφοριών, διατίθεται για PS4 και PS5. Το "Synduality: Echo of Ada," ένα τρίτου προσώπου PvPvE shooter που κυκλοφόρησε φέτος και εστιάζει στη συλλογή σπάνιου πόρου ενώ οι παίκτες πολεμούν εχθρούς, είναι επίσης αποκλειστικό για το PS5.

Τέλος, το "Neon White," ένα εξαιρετικό παιχνίδι πρώτου προσώπου με πολλές θετικές κριτικές και θέμα την εξόντωση δαιμόνων στον Παράδεισο. Διατίθεται και για PS4 και για PS5.

Προς το παρόν, οι τίτλοι του Νοεμβρίου, μεταξύ των οποίων το "Stray" και το “EA Sports WRC 24,” παραμένουν διαθέσιμοι μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.