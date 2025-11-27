Η POCO παρουσίασε τη σειρά συσκευών POCO F8 στο Μπαλί

Με τεχνολογία ήχου Bose, η σειρά POCO F8 εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ακουστική των κινητών συσκευών

Η POCO παρουσίασε τα POCO F8 Ultra και POCO F8 Pro σε μια εκδήλωση στο Μπαλί, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο του brand στην premium κατηγορία. Πρόκειται για ορόσημο που αποτελεί το πιο τολμηρό βήμα της POCO μέχρι σήμερα, καθιστώντας την ένα από τα κορυφαία brand smartphone, ενώ συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετική αξία μέσω της τεχνολογίας υψηλής απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η POCO ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Bose, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του ήχου, και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας Sound by Bose στη νέα σειρά F8. Ενωμένες από ένα κοινό πάθος για την απόδοση και την καινοτομία, η POCO και η Bose προσφέρουν καθαρό, καθηλωτικό και υψηλής ποιότητας ήχο στους χρήστες κινητών τηλεφώνων σε όλο τον κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες της ακρόασης σε κινητά.

«Μέσα από επτά χρόνια αφοσιωμένης προσπάθειας, η POCO έχει εξελιχθεί σε βασικό παίκτη στην αγορά των smartphone, αμφισβητώντας συνεχώς τις συμβάσεις μέσω καινοτομιών», δήλωσε η Kang Lou, Senior Product Marketing Manager και εκπρόσωπος της POCO Global. «Η σειρά POCO F8 έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ενός πιο απαιτητικού και ποικιλόμορφου κοινού, με το POCO F8 Ultra να αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τα μοντέλα ναυαρχίδες, ενώ το POCO F8 Pro παραμένει πιστό στη φιλοσοφία μας να προσφέρουμε ισχυρές, ολοκληρωμένες εμπειρίες ναυαρχίδας σε περισσότερους χρήστες. Καθώς η POCO εισέρχεται στην premium κατηγορία, το brand θα παραμείνει προσηλωμένo στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξίας που είναι προσιτά σε όλους».

POCO F8 Ultra: Η Ultimate ναυαρχίδα

Δίνοντας την εκκίνηση στη νέα σειρά POCO F8, το POCO F8 Ultra ορίζει τι πρέπει να είναι μια ναυαρχίδα επόμενης γενιάς. Η αρχιτεκτονική διπλού chipset, που συνδυάζει το Snapdragon 8 Elite Gen 5 με το αναβαθμισμένο chipset VisionBoost D8, απελευθερώνει πλήρως τις δυνατότητες της συσκευής. Συμπληρωμένο από μια premium ακουστική εμπειρία που αξιοποιεί την τεχνολογία Sound by Bose, το POCO F8 Ultra συνδυάζει premium ήχο, εντυπωσιακά γραφικά, φωτογραφία επαγγελματικού επιπέδου και μοντέρνο στυλ που ενσαρκώνει το νέο πρότυπο για μια high-end εμπειρία smartphone.

Ultimate απόδοση χάρη στη συνέργεια hardware-software

Από τα πρώτα smartphone που διαθέτουν Snapdragon 8 Elite Gen 5, το POCO F8 Ultra επιτυγχάνει βαθμολογία AnTuTu που ξεπερνά τα 3.944.934. Για να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοση των παιχνιδιών, το POCO F8 Ultra είναι επίσης εξοπλισμένο με το αναβαθμισμένο chipset VisionBoost D8, επιτρέποντας σε κάθε παιχνίδι να επωφεληθεί από τρεις βασικές λειτουργίες απόδοσης: Smart Frame Rate έως 120 FPS, Super Resolution έως 1,5K και Game HDR. Εισάγει επίσης AI Super Resolution μέσω του νέου του GEX module, ειδικά βελτιστοποιημένο για πέντε δημοφιλείς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των Call of Duty: Mobile και Honkai: Star Rail. Σε δοκιμές απόδοσης, ένα παιχνίδι RPG διατήρησε 4,5 ώρες παιχνιδιού στα 120 FPS με ενεργοποιημένα τα AI Super Resolution και Game HDR, χωρίς να παρουσιάσει πτώση στην απόδοση ή την οπτική ποιότητα.

Σε επίπεδο λογισμικού, η βελτιστοποίηση WildBoost ρυθμίζει με ακρίβεια την κατανομή του φορτίου της CPU και την απόδοση της GPU, με αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερη θερμότητα. Για να προσφέρει μια πραγματικά ομαλή εμπειρία παιχνιδιού, το POCO F8 Ultra βελτιστοποιεί επίσης ειδικά τα χαμηλά frame rates 1%. Στα παιχνίδια, ο μέσος ρυθμός καρέ αντικατοπτρίζει τη συνολική ταχύτητα, αλλά οι σύντομες πτώσεις στην απόδοση μπορούν να διαταράξουν την εμπειρία παιχνιδιού. Εδώ είναι που ο χαμηλός ρυθμός καρέ 1% γίνεται σημαντικός: αντιπροσωπεύει το κατώτατο 1% των καρέ σε μια συνεδρία, παρακολουθώντας ουσιαστικά τις χειρότερες στιγμές καθυστέρησης. Σε μια δοκιμή παιχνιδιού FPS διάρκειας 2 ωρών που εκτελέστηκε στα 120 FPS, το POCO F8 Ultra επέδειξε ανώτερη σταθερότητα με μέσο ρυθμό καρέ 119,65 FPS και σταθερό χαμηλό ρυθμό καρέ 1% στα 89,71 FPS, ενώ κατανάλωσε μόνο 3897,27 mW ισχύος, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές του.

Η τεχνολογία LiquidCool διατηρεί τη σταθερότητα κατά τη διάρκεια παρατεταμένου gaming χάρη στο σύστημα IceLoop 3D διπλού καναλιού και διπλού στρώματος. Το πρώτο στρώμα διαθέτει μια μεγαλύτερη κυρτή επιφάνεια ευθυγραμμισμένη με τη μητρική πλακέτα, ενώ το δεύτερο στρώμα έχει μια μικρότερη κυρτή επιφάνεια αφιερωμένη στο SoC, και ο dual-loop σχεδιασμός λαμβάνει επίσης υπόψη τη θερμότητα από τη μονάδα κάμερας. Σε συνδυασμό με ένα σύστημα IceLoop 6700 mm, το σύστημα διασκορπίζει αποτελεσματικά τη θερμότητα, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων λειτουργίας.

Επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του ήχου σε κινητά

Ο ήχος βρίσκεται στο επίκεντρο του POCO F8 Ultra με ένα σύστημα ήχου για κινητά που αξιοποιεί την τεχνολογία Sound by Bose. Η Bose, παγκοσμίως γνωστή για την ηγετική της θέση στον τομέα του ήχου και την παροχή εξαιρετικής εμπειρίας ήχου, διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη των συσκευών. Σε συνεργασία με την προηγμένη ομάδα μηχανικών της POCO, η Bose συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός premium ακουστικού συστήματος με τριπλό ηχείο για το POCO F8 Ultra. Με την εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής 2.1 καναλιών, αυτό το σύστημα ξεπερνά τους εγγενείς περιορισμούς του σχεδιασμού των συμπαγών smartphone. Για πρώτη φορά, σε μια κινητή συσκευή ήχου, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν πλούσια μπάσα, λεπτομερή ήχο, καθαρές φωνές και μια καθηλωτική ηχητική απόδοση, προσφέροντας μια πραγματικά επαναστατική εμπειρία ήχου σε κινητές συσκευές.

Η συνεργασία εισάγει δύο ξεχωριστά προφίλ ήχου για τη σειρά POCO F8: το «Dynamic» για αυθεντικό και γεμάτο χαρακτήρα μπάσων και το «Balanced» για συνολικά ισορροπημένες και καθαρές φωνές. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το προφίλ που ταιριάζει στις προτιμήσεις τους, βελτιώνοντας τον ήχο σε παιχνίδια, streaming και μουσική. «Στη Bose, είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την POCO, με στόχο να προσφέρουμε ήχο υψηλής ποιότητας σε μια νέα γενιά χρηστών smartphone», δήλωσε ο Nick Smith, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Διευθύνων Σύμβουλος Στρατηγικής της Bose. «Συνδυάζοντας την εμπειρία της Bose στην ακουστική μηχανική με την καινοτομία της POCO στον σχεδιασμό και την τεχνολογία, η σειρά POCO F8 επιτυγχάνει ένα επίπεδο καθαρότητας και βάθους που επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες του ήχου στα smartphones».

«Είμαστε περήφανοι για τη συνεργασία μας με την Bose», δήλωσε η Kang Lou, Senior Product Marketing Manager και Spokesperson της POCO Global. «Για πολλούς νέους σήμερα, το smartphone είναι ταυτόχρονα η κονσόλα παιχνιδιών και το κύριο ηχείο τους, καθιστώντας τον υψηλής ποιότητας ήχο απαραίτητο. Μετά από μήνες κοινού έργου, από το σχεδιασμό του υλικού έως τη ρύθμιση της ακουστικής εμπειρίας, αυτή η συνεργασία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την POCO, καθώς συνεχίζουμε να εξερευνούμε πώς ο ήχος υψηλής ποιότητας μπορεί να εμβαθύνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν την τεχνολογία».

Ultra Οθόνη

Θέτοντας ένα νέο πρότυπο στην τεχνολογία οθονών, το POCO F8 Ultra παρουσιάζει για πρώτη φορά την οθόνη POCO HyperRGB. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή οθόνη 2K OLED, αυτή η καινοτόμος οθόνη υιοθετεί μια πλήρη δομή RGB subpixels, όπου χρησιμοποιούνται πλήρως subpixels κόκκινου-πράσινου-μπλε. Με 19,5% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από την προηγούμενη οθόνη POCO F7 Ultra, προσφέρει εξαιρετική πυκνότητα subpixels και ευκρίνεια, παράγοντας καθαρές, φωτεινές εικόνες συγκρίσιμες με αυτές της 2K.

Η οθόνη διαθέτει επίσης το υλικό φωταύγειας M10, το οποίο κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του, βελτιώνοντας σημαντικά την φωτεινή απόδοση κατά 11,4% και μειώνοντας περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας. Με υποστήριξη για DC dimming όλη την ημέρα και εξαιρετικά χαμηλή φωτεινότητα 1 nit, η οθόνη προσφέρει άνετη προβολή ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης, ενώ η εξαιρετικά μεγάλη οθόνη 6,9 ιντσών και τα στενά bezel δημιουργούν μια συναρπαστική εμπειρία ανάγνωσης, προβολής βίντεο και παιχνιδιού.

Ultra επιπέδου φωτογραφία

Προσφέροντας επαγγελματικό επίπεδο φωτογραφίας που ταιριάζει με την κορυφαία απόδοσή του, το POCO F8 Ultra διαθέτει αισθητήρα 50MP Light Fusion 950 με OIS, προσφέροντας υψηλό δυναμικό εύρος και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε μεγάλης διάρκειας χρήσεις ή και δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Διαθέτει έναν μεγάλο αισθητήρα 1/1,31" με μεγαλύτερα pixel, με αποτέλεσμα 43% αύξηση της ευαισθησίας στο φως. Σε συνδυασμό με μια εξαιρετική ρύθμιση φακού 1G+6P και μια ακριβή διαδικασία πολλαπλής επίστρωσης, το σύστημα μειώνει το lens flare και glare, ενισχύοντας την καθαρότητα της εικόνας και βελτιώνοντας την απόδοση των λεπτομερειών τόσο στις σκιές όσο και στα φωτεινά σημεία. Το αποτέλεσμα είναι ευκρινείς, λεπτομερείς εικόνες που είναι ιδανικές τόσο κατά το ηλιοβασίλεμα όσο και για νυχτερινά πορτρέτα.

Το σύστημα συνδυάζεται με τον πρώτο τηλεφακό 50MP 5x periscope της POCO, προσφέροντας οπτικό ζουμ 5x, ζουμ 10x στον αισθητήρα και έως 20X Ultra Zoom, ιδανικό για τη λήψη μακρινών σκηνών και εκλεπτυσμένων πορτρέτων, ενώ υποστηρίζει και κοντινές λήψεις από μόλις 30 cm. Η λειτουργία Motion Capture βελτιώνει περαιτέρω τη λήψη με τηλεφακό, προσαρμόζοντας τη λήψη σε γρήγορα κινούμενα θέματα σε απόσταση, διατηρώντας τα ευκρινή και καθαρά. Κατά τη φωτογράφιση της σελήνης με 20X, η λειτουργία Super Moon Mode ενεργοποιείται αυτόματα για να καταγράψει τη σελήνη με ζωντανές λεπτομέρειες και εντυπωσιακή ευκρίνεια. Η υπερευρυγώνια κάμερα 50 MP συμπληρώνει το σύστημα, παράγοντας καθαρά αποτελέσματα σε μεγάλα τοπία και ομαδικές σκηνές. Για τις selfie, η μπροστινή κάμερα 32 MP μεταβαίνει αυτόματα σε έξυπνη λειτουργία ευρείας γωνίας 0,8X, χωρώντας περισσότερα άτομα ή τοπία σε κάθε λήψη.

Για να γίνει η φωτογραφία πιο ενδιαφέρουσα και δημιουργική, οι βελτιώσεις του λογισμικού περιλαμβάνουν εξαιρετικά καθαρές δυναμικές λήψεις 1440P με σταθεροποίηση EIS και βελτίωση HDR, που προσφέρουν πιο ομαλές, ζωντανές εικόνες και εξαιρετική ευκρίνεια. Επιτρέπει επίσης στους χρήστες να δημιουργούν δυναμικά κολάζ φωτογραφιών ή να μετατρέπουν βίντεο σε δυναμικές λήψεις, αυξάνοντας τη διασκέδαση της φωτογράφισης. Για πιο στιλιζαρισμένες, εκφραστικές εικόνες, το POCO F8 Ultra εισάγει επιπλέον το νέο φίλτρο θετικού φίλμ (positive film filter) για λεπτούς, φυσικούς τόνους και ένα φίλτρο αρνητικού φιλμ (negative film filter) για κινηματογραφικά, vintage εφέ.

Ultra Μπαταρία

Το POCO F8 Ultra είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 6500mAh (typ), τη μεγαλύτερη που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στη σειρά POCO F, προσφέροντας εκτεταμένη χρήση για απόδοση που διαρκεί όλη την ημέρα. Αυτή η χωρητικότητα συμπληρώνεται από το HyperCharge 100W, που χρειάζεται μόνο 38 λεπτά για να φορτίσει στο 100% με τη μέγιστη ταχύτητα, και το ασύρματο HyperCharge 50W για πρόσθετη ευελιξία. Η έξυπνη φόρτιση ανεβάζει τη διαχείριση της μπαταρίας σε ένα νέο επίπεδο. Η έξυπνη φόρτιση έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τη θερμοκρασία του τηλεφώνου κατά τη φόρτιση, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και σταθερή εμπειρία, ρυθμίζοντας έξυπνα την ταχύτητα φόρτισης (λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της μπαταρίας, τη θερμοκρασία και τη χρήση των εφαρμογών) και την κατανομή ισχύος μεταξύ του συστήματος και της μπαταρίας.

Ultra στυλ και ανθεκτικότητα

Συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση με πρωτοποριακό στυλ, το POCO F8 Ultra διαθέτει μια οθόνη 6,9 ιντσών σε στρογγυλεμένο πλαίσιο, ένα διακοσμητικό στοιχείο κάμερας και φακό κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου, προσφέροντας την πλήρη ποιότητα μιας ναυαρχίδας, ενώ παραμένει άνετο στο κράτημα. Η συσκευή διαθέτει εξαιρετικά στενά bezels - 1,5 mm στις τρεις πλευρές και 1,68 mm στο κάτω μέρος — τα στενότερα που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τηλέφωνο POCO. Στο πίσω μέρος, η έκδοση Denim Blue παρουσιάζει μια τεχνολογικά κομψή, νεανική αισθητική, κατασκευασμένη με υλικό νανοτεχνολογίας τρίτης γενιάς της Xiaomi για ανθεκτικότητα, αντοχή στη σκόνη και τη φθορά, καθώς και μια φιλική προς το περιβάλλον πινελιά. Ενώ η έκδοση Black διαθέτει κατασκευή από ίνες γυαλιού με ματ-γυαλιστερό φινίρισμα, προσφέροντας κομψότητα και ασφαλή κράτημα. Με POCO Shield Glass και αντοχή στη σκόνη και το νερό IP68, το POCO F8 Ultra συνδυάζει καινοτόμο σχεδιασμό με καθημερινή πρακτικότητα.

Ultra συνδεσιμότητα και εμπειρία χρήσης

Βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία, το POCO F8 Ultra λειτουργεί με το Xiaomi HyperOS 3, φέρνοντας την ευφυΐα και τη συνδεσιμότητα στο προσκήνιο. Το Xiaomi HyperIsland βρίσκεται στο status bar, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο, ενώ παρέχει διαισθητικές αλληλεπιδράσεις για πολλαπλές εργασίες και ζωντανές ειδοποιήσεις. Το Xiaomi HyperConnect ενοποιεί τις συσκευές και εξασφαλίζει μια εμπειρία δια-οικοσυστημικής διασυνδεσιμότητας, επιτρέποντας απρόσκοπτες ροές εργασίας και εύκολη κοινή χρήση αρχείων. Παράλληλα, το Xiaomi HyperAI βελτιστοποιεί προηγμένα εργαλεία όπως το AI Writing, προσφέροντας δημιουργία κειμένου, σύνοψη, επέκταση και διόρθωση. Πηγαίνοντας την εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης ένα βήμα παραπέρα, το AI Agent - Gemini, με την υποστήριξη του Google Gemini, επιτρέπει την εύκολη εκτέλεση εργασιών σε βαθιά αναζήτηση, δημιουργία εικόνων και βίντεο, Gemini Live και πολλά άλλα.

Η επικοινωνία βελτιώνεται περαιτέρω χάρη στην υποστήριξη eSIM για μεγαλύτερη ευκολία και στο Xiaomi Astral Communication για μεγαλύτερη ευελιξία. Το Xiaomi Astral Communication περιλαμβάνει το Xiaomi Surge T1+ Tuner, το Xiaomi Surge T1S Tuner και το Xiaomi Offline Communication, το οποίο εξασφαλίζει την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων έκτακτης ανάγκης ακόμη και χωρίς δίκτυο. Οι αναβαθμισμένοι Xiaomi Surge T1S Tuner και Xiaomi Surge T1+ Tuner βελτιστοποιούν έξυπνα τα ισχυρότερα σήματα για ομαλότερη συνδεσιμότητα — ενισχύοντας την απόδοση του κινητού έως και 42%, την απόδοση Wi-Fi/Bluetooth έως και 31% και την απόδοση GPS έως και 15%. Μαζί, αυτές οι λειτουργίες κάνουν το POCO F8 Ultra έναν πιο έξυπνο, πιο διαισθητικό σύντροφο για να μείνετε συνδεδεμένοι οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία, το POCO F8 Ultra συνοδεύεται από ένα αποκλειστικό πακέτο premium παροχών, που περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 4 μηνών για το Spotify Premium, δοκιμαστική περίοδο 3 μηνών για το YouTube Premium και δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών για 100 GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud στο Google One.

POCO F8 Pro: Ολοκληρωμένη ultra ισχύ - το απόλυτο καθημερινό smartphone

Το POCO F8 Pro προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή εμπειρία υψηλής απόδοσης, φέρνοντας έξυπνες λειτουργίες και απρόσκοπτη απόδοση σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής. Με βάση το ίδιο DNA απόδοσης με το POCO F8 Ultra, το POCO F8 Pro διαθέτει την ίδια κορυφαία οθόνη POCO HyperRGB, η οποία προσφέρει ευκρίνεια 2K με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 22,3% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ διαθέτει τεχνολογία Sound by Bose για μια premium εμπειρία ακουστικής σε κινητά. Το POCO F8 Pro λειτουργεί επίσης με το Xiaomi HyperOS 3 και υποστηρίζει eSIM, Xiaomi Astral Communication, συμπεριλαμβανομένων των Xiaomi Surge T1+ Tuner και Xiaomi Offline Communication.

Εκλεπτυσμένη χειροτεχνία, σύγχρονη κομψότητα

Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με σύγχρονη αισθητική, το POCO F8 Pro ενσαρκώνει μια νέα έκφραση σχεδιαστικής ακρίβειας και ισορροπίας. Με το πρώτο σχεδιασμό μονοκόμματου φρεζαρισμένου γυαλιού της POCO, το πίσω κάλυμμα είναι σμιλεμένο από ένα ενιαίο γυάλινο μπλοκ πάχους 2 mm μέσω CNC cold-carving, υποβάλλοντας το σε 3 στάδια σμίλευσης και 41 διαδικασίες. Αυτό δημιουργεί ένα διακοσμητικό στοιχείο 1,3 mm γύρω από την κάμερα, προσθέτοντας βάθος και υφή, ενώ επιτρέπει στο διακοσμητικό στοιχείο της κάμερας να ενσωματώνεται αρμονικά στο πίσω πλαίσιο. Ο σχεδιασμός επιτυγχάνει επίσης το πρώτο γυαλιστερό-ματ εφέ της POCO σε φρεζαρισμένο γυαλί, συνδυάζοντας ένα frosted πίσω πλαίσιο με ένα γυαλιστερό γυάλινο ορθογώνιο διακοσμητικό στοιχείο για μια πιο πολυτελή αίσθηση.

Περιβαλλόμενο από ένα μεταλλικό μεσαίο πλαίσιο κορυφαίου επιπέδου με ένα διακριτικό μικροκαμπύλο σχεδιασμό, τα άκρα μεταβαίνουν απαλά στο πίσω πλαίσιο για ένα πιο ομαλό, πιο οργανικό περίγραμμα. Συμπληρώνοντας αυτό, η πρώτη οθόνη golden-ratio 6,59 ιντσών της POCO διαθέτει μεγάλες στρογγυλεμένες γωνίες και ένα ελαφρύ σώμα 199 g, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ καθηλωτικής προβολής και άνεσης με το ένα χέρι. Το POCO F8 Pro είναι επίσης πιστοποιημένο με αντοχή στη σκόνη και το νερό IP68.

Ultra ισχύς, έξυπνη ψύξη

Στον πυρήνα του, το POCO F8 Pro τροφοδοτείται από την πλατφόρμα Snapdragon 8 Elite Mobile, προσφέροντας κορυφαία απόδοση τόσο για τις καθημερινές εργασίες όσο και για τα απαιτητικά παιχνίδια. Βασισμένο στην κορυφαία βάση που μοιράζεται με το POCO F8 Ultra, η ενσωμάτωση της βελτιστοποίησης WildBoost επιτρέπει τον εκλεπτυσμένο συντονισμό της CPU και της GPU. Οι φετινές βελτιώσεις προσφέρουν μια ακόμα πιο σταθερή και ακριβή εμπειρία παιχνιδιού, προβλέποντας έξυπνα τις απαιτητικές σκηνές του παιχνιδιού για να αποτρέψουν τις πτώσεις του ρυθμού καρέ. Αυτή η σταθερή απόδοση τροφοδοτείται από μια τεράστια μπαταρία 6210mAh (τυπική) που προσφέρει πάνω από 16 ώρες συνεχούς χρήσης, σε συνδυασμό με το 100W HyperCharge που φορτίζει τη συσκευή από 0 έως 100% σε μόλις 37 λεπτά.

Για να διατηρηθεί σταθερή η ισχύς, η τεχνολογία LiquidCool εισάγει το πρώτο σύστημα IceLoop 3D τριπλής στρώσης της POCO. Αυτός ο σχεδιασμός τριπλής στρώσης αυξάνει την απόσταση μεταξύ της οθόνης και του υγρού σωλήνα θερμότητας (LHP) για να ελαχιστοποιήσει τη θερμότητα της επιφάνειας, ενώ φέρνει το LHP πιο κοντά στο SoC, επιτρέποντας την απορρόφηση και τη μεταφορά της θερμότητας από τον πυρήνα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μαζί, αυτές οι βελτιώσεις επιτυγχάνουν αύξηση 40% στη μέγιστη θερμική χωρητικότητα σε ένα πιο συμπαγές σώμα σε σύγκριση με το POCO F7 Pro, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ακόμη και υπό συνεχή φόρτο.

Εικόνα επαγγελματικού επιπέδου, αυξημένη δημιουργικότητα

Το σύστημα απεικόνισης αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός, με το POCO F8 Pro να γίνεται το πρώτο στη σειρά POCO Pro που διαθέτει μια ειδική κάμερα με τηλεφακό, φέρνοντας την ευέλικτη φωτογραφία στην καθημερινή ζωή. Η νέα κάμερα των 50MP διαθέτει οπτικό ζουμ 2,5x, ιδανικό για πορτρέτα μισού σώματος, και ζουμ 5x χωρίς απώλειες για λεπτομερείς κοντινές λήψεις. Το telephoto motion capture εξασφαλίζει ευκρινείς στιγμιότυπα κινούμενων θεμάτων, καθιστώντας τη φωτογραφία με τηλεφακό τόσο διαισθητική όσο και ακριβή. Η κύρια κάμερα 50 MP με τον αισθητήρα εικόνας Light Fusion 800 και OIS χειρίζεται αποτελεσματικά τις δύσκολες συνθήκες φωτισμού, όπως σκηνές με οπίσθιο φωτισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας και αστικά νυχτερινά τοπία με νέον.

Οι βελτιώσεις λογισμικού, παρόμοιες με αυτές του POCO F8 Ultra, αυξάνουν περαιτέρω τις δημιουργικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης εξαιρετικά καθαρών δυναμικών φωτογραφιών 1440P και της φωτογράφισης εκφραστικών στιγμών με φίλτρα θετικoύ και αρνητικού film(positive and negative film filters).

Ανοίγοντας το δρόμο για την επόμενη γενιά

Η POCO έχει εδραιώσει τη θέση της στον παγκόσμιο χώρο των smartphone από το 2018. Μέχρι σήμερα, η POCO έχει επεκταθεί σε 98 αγορές παγκοσμίως, με αποστολές που ξεπερνούν τα 93 εκατομμύρια τεμάχια. Η αυξανόμενη επιρροή της αναγνωρίστηκε περαιτέρω με την κατάταξη της στην 35η θέση της λίστας Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders για το 2025. Κοιτώντας προς το μέλλον, ως ένα νεαρό και τολμηρό brand με ρίζες στην βασική τεχνολογία, η POCO παραμένει προσηλωμένη στο να κάνει τις πρωτοποριακές, υψηλής ποιότητας τεχνολογικές εμπειρίες πιο προσιτές στους χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Διάθεση

Η νέα σειρά POCO F8 θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από 27 Νοεμβρίου. Οι χρήστες μπορούν να την βρουν σε όλα τα Xiaomi Store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο https://www.mistore-greece.gr/ και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.

Early bird προσφορές

● Την περίοδο από 27 Νοεμβρίου μέχρι και 7 Δεκεμβρίου 2025, για το νέο Poco F8 Pro 12/512 θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 599,9€.

● Την περίοδο από 27 Νοεμβρίου μέχρι και 7 Δεκεμβρίου 2025, για το νέο Poco F8 Ultra 16/512 θα ισχύει προτεινόμενη promo τιμή λιανικής νέας κυκλοφορίας 849,9€.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλησεως των αποθεμάτων ή την λήξη της περιόδου προσφορών.