Τέλος εποχής για τη σειρά WRC videogames, η Codemasters την σταματάει

Τέλος για τη σειρά παιχνιδιών WRC από την Codemasters

Μια ιστορική εποχή για τους λάτρεις των αγώνων rally φτάνει στο τέλος της, καθώς η Codemasters ανακοίνωσε την παύση της ανάπτυξης μελλοντικών τίτλων στον συγκεκριμένο τομέα. Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια κυριαρχίας στο είδος, το βρετανικό στούντιο επιβεβαίωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τη World Rally Championship (WRC), σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας θρυλικής διαδρομής που ξεκίνησε το 1998 με τον πρώτο τίτλο Colin McRae Rally.

Codemasters WRC Team pausing development plans on future rally titles. No more content planned for EA SPORTS WRC https://t.co/X0BMIdMsnb pic.twitter.com/WnbS6wPWap