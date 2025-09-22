Αν και μικρό, το iPhone Air είναι εύκολο στην επισκευή του! (vid)

Το iPhone Air είναι αρκετά εύκολο να επισκευαστεί

Η ανάλυση του iFixit για το νέο iPhone Air δείχνει πως η Apple κατάφερε να διατηρήσει την υψηλή επισκευασιμότητα, παρά το εξαιρετικά λεπτό προφίλ της συσκευής στα μόλις 5,6 χιλιοστά. Το iPhone Air παίρνει βαθμολογία 7 στα 10 στην αναλογία επισκευασιμότητας, μια βαθμολογία που θεωρείται πολύ καλή για σύγχρονο smartphone.

Η συσκευή διαθέτει εύκολη πρόσβαση για αντικατάσταση της μπαταρίας, η οποία είναι σχεδιασμένη με ηλεκτρικά απελευθερούμενη κόλλα, κάτι που απλοποιεί και καθιστά πιο αξιόπιστη τη διαδικασία αλλαγής. Επίσης, η θύρα USB-C είναι αρθρωτή (modular), γεγονός που βελτιώνει την επισκευασιμότητα και επιτρέπει εύκολη αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης.

Ο σχεδιασμός της συσκευής περιλαμβάνει διπλή πρόσβαση στην μπαταρία, τόσο από την πίσω γυάλινη πλευρά όσο και από την οθόνη, μειώνοντας τον κίνδυνο ζημιάς στο OLED πάνελ κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας. Παρά το γεγονός ότι το iPhone Air είναι το πιο λεπτό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Apple, η εταιρεία δεν θυσίασε την ευκολία επισκευής αλλά αντίθετα φρόντισε να κάνει τις επισκευές πιο προσιτές.

Η μπαταρία που χρησιμοποιείται είναι η ίδια με αυτή που υπάρχει και στο MagSafe Battery εξάρτημα των 99 δολαρίων, λειτουργώντας ουσιαστικά και σαν εφεδρική πηγή τροφοδοσίας. Η μπαταρία προστατεύεται από ένα μεταλλικό κάλυμμα που παρέχει την απαραίτητη στερεότητα ώστε να αποτρέπει την κάμψη και να διευκολύνει περαιτέρω την αντικατάσταση.