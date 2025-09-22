H Samsung ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη CES 2026

Η Samsung θα συμμετέχει στην CES 2026 αυτόν τον Ιανουάριο

Η Samsung Electronics ετοιμάζει τον μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο στην ιστορία της παρουσίας της στην CES 2026, στο Λας Βέγκας. Το booth της Samsung θα προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία του οικοσυστήματος της εταιρείας, συνδυάζοντας αρμονικά τις τεχνολογικές καινοτομίες με τον καθημερινό τρόπο ζωής.

Για πρώτη φορά, η Samsung θα ενοποιήσει τις εκθέσεις των τηλεοράσεων και των οικιακών συσκευών της στον ίδιο χώρο, προκειμένου να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς τα προϊόντα συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια έξυπνη, συνδεδεμένη εμπειρία.

Από τις κορυφαίες τηλεοράσεις της έως τις προτάσεις για το έξυπνο σπίτι, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά πως το οικοσύστημα της Samsung βελτιώνει και διευκολύνει την καθημερινότητα των χρηστών. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της CES 2026, το C-Lab της Samsung, θα βρίσκεται στο Eureka Park.

Το C-Lab, το εσωτερικό start-up incubator της εταιρείας, προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για την υλοποίηση πρωτοποριακών ιδεών: από τις λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έως τα έργα που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα.