Η Montblanc μπαίνει στο χώρο των ψηφιακών notepads! (vid)

Η Montblanc παρουσίασε το δικό της ψηφιακό σημειωματάριο

Η Montblanc, ο γνωστός πολυτελής κατασκευαστής στυλό και άλλων ειδών γραφής, εισέρχεται πλέον στην κατηγορία των ψηφιακών ταμπλετών γραφής με το νέο της προϊόν Montblanc Digital Paper. Πρόκειται για ένα e-ink ταμπλετ γραφής, με οθόνη μαύρου και άσπρου, το οποίο συνοδεύεται από ένα ψηφιακό στυλό που έχει σχεδιαστεί εμπνευσμένο από τη διάσημη σειρά Meisterstück της εταιρείας.

Το ταμπλετ επιτρέπει στους χρήστες να κρατούν σημειώσεις, να σχεδιάζουν και να σχολιάζουν αρχεία ePub ή PDF, προσφέροντας μια μοναδική πολυτελή εμπειρία γραφής που συνδυάζει την παράδοση με την ψηφιακή τεχνολογία. Η συσκευή διαθέτει αλουμινένιο σώμα με δερμάτινο πλαϊνό πάνελ όπου το στυλό προσκολλάται μαγνητικά και φορτίζεται ασύρματα, ενώ το ίδιο το στυλό προσφέρει πάνω από 4.000 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης και διαθέτει τρεις ανταλλάξιμες μύτες που μιμούνται διαφορετικές υφές χαρτιού, δίνοντας μια πιο φυσική αίσθηση στο γράψιμο και το σχέδιο.

Στον τεχνικό τομέα, το Digital Paper περιλαμβάνει μια μπαταρία 3740 mAh, 64GB εσωτερικής αποθήκευσης, συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth 5.4, χρησιμοποιεί θυρίδα φόρτισης USB-C και τρέχει λογισμικό βασισμένο σε Android, χωρίς όμως δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών ή πρόσβασης στο Google Play.

Το προϊόν στοχεύει περισσότερο στον πελάτη που αναζητά την κομψότητα και την εμπειρία πολυτέλειας παρά στην τεχνολογική καινοτομία καθαυτή, γι’ αυτό και η τιμή του φτάνει τα 905 δολάρια, αρκετά πιο ακριβή από άλλα ψηφιακά σημειωματάρια που προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες σε χαμηλότερη τιμή.

Εκτός από τη βασική συσκευή, η Montblanc προσφέρει και μια πολυτελή δερμάτινη θήκη σε τιμή περίπου 205 δολαρίων, προκειμένου να συμπληρώσει το σύνολο και να δώσει μια ενιαία αίσθηση υψηλής ποιότητας σε όσους αναζητούν μια αντίστοιχη αισθητική και λειτουργικότητα στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι.