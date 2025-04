Όταν η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα: 6 σειρές που μας «είχαν προετοιμάσει» για ένα μεγάλο μπλακ άουτ

Παγκόσμιες διακοπές ρεύματος, κυβερνοεπιθέσεις και κατέρρευση του συστήματος. Οι streaming πλατφόρμες μάς έχουν ήδη προετοιμάσει για αυτό που -περίπου- συνέβη στην Ιβηρική χερσόνησο.

Η Ιβηρική χερσόνησος είδε ξαφνικά να «σβήνουν» τα πάντα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έζησαν πρόσφατα ένα αιφνιδιαστικό μπλακ άουτ που διέκοψε τη ροή ενέργειας και παρέλυσε την καθημερινότητα. Βέβαια, ένα αντίστοιχο -περίπου- σενάριο το είχαμε ήδη δει σε κάποιες σειρές και ταινίες, απλώς τότε το θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία.

Ίσως τελικά η φαντασία να προειδοποιεί και όχι μόνο να ψυχαγωγεί. Από την ενεργειακή κατάρρευση στο "Offworld", τις κυβερνοεπιθέσεις του "Zero Day" και την κοινωνική αναρχία του "The Collapse", μέχρι τη δυστοπική θεοκρατία του "The Handmaid’s Tale" και το σκοτεινό πολιτικό μέλλον του "Years and Years", η μυθοπλασία είναι γεμάτη σενάρια που σήμερα μοιάζουν λιγότερο εξωπραγματικά.

Κι αν όλα αυτά φαντάζουν μακριά, απλώς θυμήσου το κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους και τα ερωτήματα για το αν η ζωή μας μπορεί να συνεχιστεί χωρίς Wi-Fi και φως. Πάρε μια γεύση από τις σειρές που αναφέρονται σε μαι τέτοια συνθήκη, για να είσαι προετοιμασμένος.

Zero Day (Netflix)

Cyberattack, χάος και πολιτική παράνοια. Ένα κυβερνοσενάριο τρόμου με τον Robert De Niro στον ρόλο πρώην Προέδρου που επιστρατεύεται για να σώσει την κατάσταση.

Offworld (Apagón)

Ισπανική σειρά βασισμένη στο podcast The Big Blackout. Πέντε αυτόνομα επεισόδια, πέντε σκηνοθέτες, μία ηλιακή καταιγίδα και η κοινωνία όπως δεν τη θέλουμε να γίνει.

The Collapse (Canal+)

Γαλλική μίνι σειρά χωρίς εξηγήσεις για το τι προκάλεσε την καταστροφή. Βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα. Πανικός, λεηλασίες και την απόλυτη αποδόμηση της κοινωνίας.

Mr. Robot

Η αρχή του τέλους από μέσα: χάκερς που προσπαθούν να καταρρίψουν το σύστημα, αλλά αντί για απελευθέρωση φέρνουν καταστροφή.

Years and Years (BBC/HBO)

Το δημοκρατικό σύστημα καταρρέει σταδιακά, όχι με μια μεγάλη έκρηξη. Μια οικογένεια βλέπει τον κόσμο γύρω της να αλλάζει προς το χειρότερο.

The Handmaid’s Tale

Η πιο διάσημη δυστοπία. Μια θεοκρατική Αμερική που ακυρώνει δικαιώματα, γυναίκες και πολιτικές ελευθερίες. Ό,τι πιο σκοτεινό έχει φέρει η τηλεόραση.