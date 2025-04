To μεγάλο λάθος που κάνουμε με τον πρωινό καφέ καθημερινά: «Πιες καλύτερα ένα ποτήρι νερό»

Ο καφές μπορεί να είναι η αγαπημένη μας πρωινή συνήθεια, αλλά φαίνεται πως υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα που καλό θα ήταν να τον αφήσεις στην άκρη και να πιάσεις ένα ποτήρι νερό.

Ο καφές είναι για πολλούς ιεροτελεστία. Το πρωινό boost, το μεσημεριανό διάλειμμα, η τέλεια αφορμή για μια ακόμη κουβέντα. Αλλά... τι θα έλεγες αν σου λέγαμε ότι μπορεί να τον πίνεις την πιο λάθος στιγμή της ημέρας;

Κι όχι, δεν στο λέμε εμείς για να σου χαλάσουμε την αγάπη για την καφεΐνη, αλλά η Mel Robbins, μια από τις πιο γνωστές experts σε θέματα αυτοβελτίωσης και αλλαγής νοοτροπίας και συγγραφέας του βιβλίου "The 5 Second Rule", η οποία έριξε τη «βόμβα» στο podcast της: «Μην πίνετε καφέ με το που ξυπνάτε και μάλιστα με άδειο στομάχι».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, το σώμα μας τις πρώτες ώρες της ημέρας παράγει κορτιζόλη, μια φυσική «καλημέρα» σε μορφή ορμόνης, που ανεβάζει την ενέργεια και μας κρατάει ξύπνιους. Αν ρίξεις τον καφέ πάνω σε αυτό το φυσικό boost, το μόνο που καταφέρνεις είναι να δημιουργήσεις αντοχή στην καφεΐνη και… αχρείαστο άγχος.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, αν πιεις καφέ με άδειο στομάχι, ανεβάζεις τα επίπεδα οξέων στο στομάχι σου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε καούρες, εκνευρισμό και γενικά όχι το πιο ιδανικό ξεκίνημα ημέρας.

Και τι κάνουμε άρα;

Η πρότασή της είναι απλή: Ξεκίνα με ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Ενυδάτωση first, καφεΐνη later. Και όταν λέμε later, ιδανικά μιλάμε για 1,5 με 2 ώρες μετά το ξύπνημα, όταν τα επίπεδα κορτιζόλης έχουν πέσει κι ο καφές μπορεί να δράσει πραγματικά.

Οπότε ναι, μπορεί ο καφές να είναι η αγαπημένη συνήθειά σου, η πρωινή αγκαλιά που σε σηκώνει από τον καναπέ… αλλά, αν θες να παίξεις το παιχνίδι έξυπνα, πρώτα νερό, μετά καφές.