Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί Ισπανία και Πορτογαλία μετά από μπλακάουτ σε μεγάλα τμήματα των δύο χωρών.

Μεγάλης έκτασης διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (28/4) σε τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser. Εκκενώνονται επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανακοίνωσε ότι στις 12:30 ώρα Ισπανίας (13:30 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, ακινητοποιώντας όλα τα τρένα.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.



The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB