Το PlayStation προσφέρει πλέον περισσότερα PS5 backgrounds για νέα games όπως το Ghost of Yotei που κυκλοφορεί στις 2/10!

Νέα PS5 backgrounds από τη Sony.

H Sony προσέθεσε νέα animated backgrounds για το PS5 με τίτλους που έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή αναμένονται.

Στις προσθήκες αυτές βρίσκουμε υλικό για παιχνίδια όπως τα Demon’s Souls και Ghost of Yotei, αλλά και για τα Days Gone, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, Horizon Call of the Mountain, Horizon Forbidden West, LEGO Horizon Adventures, Ratchet & Clank: Rift Apart, Rise of the Ronin και Stellar Blade.

Οι παίκτες μπορούν να ορίσουν τα backgrounds από το Welcome Hub, μια κεντρική λειτουργία που προστέθηκε πριν από καιρό και δίνει στον παίκτη τη δυνατότητα να παραμετροποιήσει το μενού ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

PlayStation has silently rolled out new Animated Backgrounds for the PS5 Welcome tab to select users!



New backgrounds for Ghost of Yotei, God of War, Stellar Blade, Demon’s Souls, Horizon and more have been added to Astro Bot which was there previously! images via @chi_m02 pic.twitter.com/YR6WZBIUk9