Κι όμως η ευγένειά μας προς το ChatGPT κοστίζει εκατομμύρια δολάρια!

Η ευγένεια απέναντι στο OpenAI και το ChatGPT στοιχίζει.

Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε πρόσφατα πως αν και είναι δεκτό να είναι κανείς ευγενικός με τις μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, κάτι τέτοιο στοιχίζει στην εταιρεία του αρκετά εκατομμύρια δολάρια.

Χρήστης του Χ αναρωτήθηκε δημόσια πόσα εκατομμύρια έχει δαπανήσει η OpenAI για την ενέργεια που κοστίζει στους υπολογιστές που θα οδηγήσουν στην απάντηση σε μια ευγενική πρόταση από χρήστες.

Ο Altman απάντησε πως «ξοδεύονται δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ποτέ δεν ξέρεις».

tens of millions of dollars well spent--you never know