Αποβλήθηκε από το Big Brother ο Μίκι Ρουρκ λόγω «απαράδεκτης συμπεριφοράς»

Εκτός Big Brother ο Μίκι Ρουρκ μετά από «περαιτέρω χρήση ακατάλληλων εκφράσεων» και «περιπτώσεις απαράδεκτης συμπεριφοράς».

Τέλος το Big Brother για τον Μίκι Ρουρκ. Ο γνωστός ηθοποιός αποχώρησε από το Celebrity Big Brother μετά από «περαιτέρω χρήση ακατάλληλων εκφράσεων» και «περιπτώσεις απαράδεκτης συμπεριφοράς», σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο ITV.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Μίκι Ρουρκ έλαβε επίσημη προειδοποίηση από την παραγωγή του Big Brother για «απαράδεκτη γλώσσα και συμπεριφορά» που απευθυνόταν σε μια άλλη συγκάτοικο, την Τζότζο Σίουα. Η εν λόγω παίκτρια κατηγόρησε τον Ρουρκ ότι είναι ομοφοβικός επειδή είπε ότι «θα ψηφίσει να βγει έξω η λεσβία πολύ γρήγορα» και έκανε άλλα σχόλια για τη σεξουαλικότητά της.

Το Σάββατο (12/4), ο ηθοποιός φέρεται να χρησιμοποίησε εκφράσεις που κρίθηκαν απειλητικές και επιθετικές προς τον συγκάτοικό του στο παιχνίδι, Κρις Χιουζ, χωρίς να υπάρξει σωματική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, σύμφωνα με το BBC. Ο 32χρονος πρωταγωνιστής του Love Island, Κρις Χιουζ, είχε παρηγορήσει την Σίουα στο επεισόδιο της Τετάρτης μετά τα σχόλια του Ρουρκ.

Mickey Rourke has been removed from ‘Celebrity Big Brother UK.’



He agreed to leave “following a discussion with Big Brother regarding further use of inappropriate language and instances of unacceptable behavior.” pic.twitter.com/xpBHU8mF4v