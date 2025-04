To Nintendo Switch 2 ήδη διαθέσιμο στο μουσείο της εταιρείας! (pic)

Πλησιάζει η ώρα της κυκλοφορίας στο Nintendo Switch 2 και οι Ιάπωνες μπορούν να το δουν ήδη

Μπορεί το Nintendo Switch 2 να παρουσιάστηκε πρόσφατα, αλλά οι φίλοι της Nintendo στην Ιαπωνία μπορούν ήδη να δουν από κοντά το νέο σύστημα.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως το μουσείο της Nintendo, που λειτουργεί στο Kyoto από τον περσινό Οκτώβριο, έχει εμπλουτιστεί με ένα ειδικό ράφι που περιλαμβάνει το Nintendo Switch 2.

Στο μουσείο, υπάρχει τομέας για κάθε κονσόλα στην ιστορία της εταιρείας και κάθε σημαντικό χαρακτήρα, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να μάθουν τα πάντα για αυτό.

Στα του Nintendo Switch 2, υπάρχει μια προθήκη που περιλαμβάνει το κουτί αγοράς, τα εξώφυλλα του Nintendo Switch 2, ένα ανοιχτό μηχάνημα, η Nintendo Switch 2 camera, τα Joy-Cons 2 και το Joy-Cons 2 Grip.

Δείτε σχετικά στην παρακάτω φωτογραφία.

New section added to the Nintendo Museum! Ever expanding history.



[image or embed]