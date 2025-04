Η «πιο ενοχλητική ιστοσελίδα» μπορεί να βρει μέσω AI οποιαδήποτε φωτογραφία σου στο διαδίκτυο (vid)

Μια «ενοχλητική ιστοσελίδα» στο διαδίκτυο μπορεί να βρει οποιαδήποτε εικόνα του κάθε χρήστη, ωστόσο κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμη αν χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.

Υπάρχουν εκατομμύρια ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, αλλά μία από αυτές έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο ενοχλητική» που υπάρχει και δείχνει την τρομακτική ικανότητα της τεχνολογίας AI.

Αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων ανησύχησαν όταν συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα που μπορεί να βρει κάθε φωτογραφία των χρηστών. Πρόκειται για την ιστοσελίδα που ονομάζεται PimEyes.

Στην παραπάνω ιστοσελίδα, ανεβάζετε μια φωτογραφία σας, όπου στη συνέχεια θα ψάξει το υπόλοιπο του διαδικτύου και θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία AI για να βρει οποιαδήποτε άλλη εικόνα σας.

Σε θεωρητικό επίπεδο, μπορεί να βρει οποιεσδήποτε φωτογραφίες σας έχουν αναρτηθεί σε κοινωνικά δίκτυα. Η βασική υπηρεσία που προσφέρει το PimEyes είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης είναι να ανεβάσει μια φωτογραφία του και στη συνέχεια να πατήσει την αναζήτηση.

Μέσα σε ένα ή δύο λεπτά θα σας παρουσιαστούν φωτογραφίες σας από οπουδήποτε υπάρχουν στο διαδίκτυο, ακόμη και αυτές που σας έχουν ανεβάσει άλλοι. Αν αποφασίσετε να προχωρήσετε την αναζήτηση των φωτογραφιών σας ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να πληρώσετε για την αναβαθμισμένη αναζήτηση, η οποία μπορεί να κάνει μια πιο εις βάθος αναζήτηση και επίσης να παρέχει συνδέσμους κάθε τόπου που εμφανίστηκαν οι φωτογραφίες.

The most disturbing AI website on the internet.



Upload a photo of a person, and AI will find ALL of the images of that person across the internet. pic.twitter.com/ac6A1xRxQi