Σεισμός Μιανμάρ: Η στιγμή που νερά πισίνας σε ταράτσα παρασύρουν σαν παλίρροια πεζούς (vid)

Όλο και πιο σοκαριστικά βίντεο από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ έρχονται στην επιφάνεια.

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι κάτοικοι πόλη της νοτιοδυτικής επαρχίας της Γιουνάν στην Κίνα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ που έπληξε και τις γύρω περιοχές.

Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής. Σε ένα από αυτά φαίνονται οι κάτοικοι της επαρχίας Γιουνάν να τρέχουν πανικόβλητοι και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να τους παρασύρει σαν παλίρροια το νερό που έπεσε με δύναμη στον δρόμο από την πισίνα ταράτσας.

